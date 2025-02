Trepuzzi, operaio investito da un muletto in officina: ferito 64enne

TREPUZZI – Incidente sul lavoro questa mattina in un’officina di Trepuzzi, specializzata nella costruzione e montaggio di carpenteria metallica. Un operaio di 64 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito da un muletto in manovra.

Trasportato in ospedale, condizioni non gravi

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo avrebbe colpito l’operaio agli arti inferiori, provocandogli diversi traumi. I colleghi sono stati i primi a soccorrerlo, allertando immediatamente i sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Indagini in corso per accertare la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e gli ispettori dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per effettuare i rilievi e accertare il rispetto delle normative di sicurezza. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto ed eventuali responsabilità.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, un aspetto sempre più critico con un numero crescente di infortuni in ambito industriale e artigianale.