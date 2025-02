Carnevale di Palo del Colle 2025: tra tradizione, Il Palio del Viccio e il concerto gratuito di Anna Tatangelo

Pagina Instagram “Il Palio del Viccio” Pagina Facebook “Il Palio del VIccio” https://www.facebook.com/ilpaliodelviccio Pagina Instagram “Il Palio del Viccio” https://www.instagram.com/ilpaliodelviccio

PALO DEL COLLE – Il Carnevale di Palo del Colle 2025 entra nel vivo con un programma ricco di eventi che culmineranno con Il Palio del Viccio e nel concerto gratuito di Anna Tatangelo . La kermesse, che celebra storia e identità locale, continua ad attrarre un vasto pubblico grazie a sfilate, manifestazioni e iniziative culturali.Il programma del Carnevale ha preso il via il 23 febbraio con il Giro dei Cavalieri , una parata equestre che ha attraversato il paese per rendere omaggio alla tradizione locale. L'evento si è concluso in Piazza Diaz alle ore 12:00, dove i cavalieri sono stati accolti dalla cittadinanza.Il 24 febbraio , la cultura è stata protagonista con la presentazione ufficiale del gioco da tavolo TacchiViccə , ispirato al Palio del Viccio. L'evento, svoltosi presso la Chiesa di San Domenico , ha offerto un'occasione di approfondimento sulle tradizioni locali attraverso il gioco.Il 26 febbraio , presso la Fondazione Bari , si è tenuto un secondo appuntamento dedicato a TacchiViccə, in cui i partecipanti hanno avuto l'opportunità di arrivare alla prova con il nuovo gioco.La grande sfilata del Carnevale si terrà il 2 marzo , con partenza dal campo sportivo e arrivo in Piazzale Domenico Guaccero , nei pressi della stazione FAL , dove alle 19:30 si svolgerà la solenne investitura dei Baby Cavalieri . La serata proseguirà con spettacoli di artisti di strada e un DJ set a cura di REC Radio & Community .Il 3 marzo sarà la volta del Baby Palio , una competizione pensata per i più piccoli. L'evento si concluderà con la premiazione del Baby Cavaliere e l'investitura dei Cavalieri del Palio , seguita da una nuova serata di festa con la musica di REC Radio & Community .Il 4 marzo sarà il giorno più atteso, con il Palio del Viccio che animerà Corso Garibaldi a partire dalle 15:30 , con la cerimonia di apertura seguita dalla gara alle 16:00 . Al termine della competizione, i festeggiamenti si sposteranno in Piazzale Domenico Guaccero , nei pressi della stazione FAL , con la sfilata dei carri allegorici e un DJ set.A chiudere il Carnevale 2025 sarà un grande concerto gratuito di Anna Tatangelo , in programma alle 20:30 sempre in Piazzale Domenico Guaccero . La cantante proporrà i suoi più grandi successi, oltre ai brani del suo nuovo percorso musicale, iniziato nel 2024 con il singolo Mantra .L'evento si avvale del patrocinio di Puglia Promozione, Camera di Commercio di Bari e della collaborazione dell' Associazione dei Cavalieri, Pro Loco di Palo del Colle e REC Radio & Community .«Il Carnevale è un momento magico in cui la nostra comunità si dichiara per celebrare identità e tradizioni. Con iniziative come il Baby Palio vogliamo coinvolgere le nuove generazioni, unendo cultura e innovazione», ha dichiarato Sabrina Piccininni, assessora alla Cultura e Marketing Territoriale .«Saranno giornate all'insegna della socialità e della condivisione, un'occasione per valorizzare le nostre tradizioni e trascorrere momenti di comunità», ha aggiunto Tommaso Amendolara, Sindaco di Palo del Colle .L'amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella valorizzazione del Carnevale e del Palio del Viccio, eventi che si consolidano sempre più all'interno del calendario dei carnevali storici italiani.Per aggiornamenti e dettagli: