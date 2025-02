Turismo: da Bari il manifesto per lo sviluppo e la gestione del turismo nelle regioni del Sud

BARI – Si è concluso con la presentazione del manifesto “Destination Management domani” il Forum del Turismo di Bari, organizzato da Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata presso gli spazi della Fiera del Levante. Questo documento programmatico, in dieci punti, delinea una strategia per lo sviluppo e la gestione del turismo nel Sud Italia, puntando sulla sinergia tra turisti, imprese e istituzioni per rendere i servizi e le destinazioni più attrattive.

Il manifesto, condiviso e sottoscritto da istituzioni, imprese e organizzazioni turistiche, verrà consegnato ai vertici della Regione Puglia e ai rappresentanti del Ministero del Turismo, con l’obiettivo di creare reti stabili che promuovano un nuovo paradigma del turismo basato sulla collaborazione e la co-responsabilità della strategia turistica.

I dieci punti strategici del manifesto:

Promuovere la formazione dei giovani e la formazione continua del personale turistico, con attenzione alla managerialità e alla specializzazione. Condividere best practice internazionali, nazionali e locali per attivare processi virtuosi. Valorizzare l'identità e la specificità dei territori. Attuare una governance efficiente che incentivi la cooperazione pubblico-privato. Sviluppare infrastrutture e servizi di trasporto sostenibili. Creare modelli di management territoriale basati sulla collaborazione. Coinvolgere le comunità locali nella gestione turistica. Costruire destinazioni innovative e rispondenti alle nuove tendenze di mercato. Migliorare la qualità dell’esperienza del visitatore. Gestire le destinazioni in modo responsabile e sostenibile.

Le dichiarazioni degli esperti: Domenico Fortunato, Presidente di Manageritalia Puglia, Calabria, Basilicata, ha sottolineato l’importanza della cooperazione: “Il turismo non si può fare da soli. Vogliamo che questa due giorni a Bari non sia un evento isolato, ma un punto di partenza per una strategia comune”. Ha inoltre evidenziato il ruolo centrale del Destination Manager per la pianificazione turistica.

Ettore Ruggiero, Vice Presidente di Manageritalia Puglia e Coordinatore del Forum, ha ribadito la volontà di collaborare con istituzioni pubbliche e private per sviluppare destinazioni turistiche “smart”, sostenibili e accessibili.

Francesco Caizzi, della Camera di Commercio di Bari, ha evidenziato il ruolo delle Camere di Commercio come motore della governance territoriale, promuovendo progetti di Destination Management autonomi e in sinergia con le esigenze locali.

Michela Somma, Presidente della Camera di Commercio della Basilicata, ha sottolineato come la gestione manageriale sia essenziale per trasformare l’overtourism da problema a opportunità per le imprese.

Un evento di rilievo nazionale: Il Forum è stato organizzato con il patrocinio di ENIT, A.N.C.I., Regione Puglia, Assessorato al Turismo - Puglia Promozione, APT Basilicata, Unioncamere Puglia, Università di Bari A. Moro, Dipartimento di Economia dell’Università della Calabria, Comune di Bari, CFMT e ADA (Associazione Direttori d'Albergo).