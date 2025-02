I due percorsi, promossi nell’ambito della pianificazione territoriale e urbanistica e delle politiche abitative, sono rivolti alla revisione della L.R. 27 luglio 2001, n. 20 “Norme generali di governo e uso del territorio” (progetto UP) e all’attuazione della Legge n. 10 del 19/02/2024 “Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici”.



Diversi interlocutori provenienti dal mondo della politica e della società civile forniranno il loro contributo nella presentazione dei processi e dei laboratori in partenza dal mese di marzo in tutte le province della Puglia e aventi come focus il coinvolgimento dei Comuni nella presentazione di proposte concrete e nell'adozione di buone pratiche per il miglioramento della qualità della vita nelle nostre città.

BARI - Un nuovo modello di urbanistica, più partecipato, inclusivo e sostenibile, prende forma in Puglia. Martedì 25 febbraio, alle ore 11, il Teatro Kursaal Santalucia di Bari ospiterà l’evento “Umanesimo dell’urbanistica: i processi partecipativi di Urbanistica Puglia (UP) e Orti di Puglia”, promosso dalla Regione Puglia e da Puglia Partecipa.Interverranno il consigliere regionale delegato a Paesaggio e Urbanistica, Pianificazione territoriale, Assetto del Territorio e Politiche Abitative Stefano Lacatena, il direttore della struttura speciale Comunicazione Istituzionale della Regione Rocco De Franchi e il direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana Paolo Garofoli.