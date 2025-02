Francavilla Fontana, Viola Ricchiuti è la prima Sindaca delle ragazze e dei ragazzi

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Viola Ricchiuti, studentessa del Primo Istituto Comprensivo, è la nuova Sindaca delle ragazze e dei ragazzi di Francavilla Fontana. - Viola Ricchiuti, studentessa del Primo Istituto Comprensivo, è la nuova Sindaca delle ragazze e dei ragazzi di Francavilla Fontana.





L’elezione è arrivata al termine di una equilibrata competizione elettorale in cui tutti hanno dato un grande contributo di idee e progetti. L’Assise ha premiato il suo programma incentrato su inclusione, decoro urbano, cura degli spazi pubblici e controllo del territorio per prevenire il bullismo.





"Consegnare la fascia alla collega Viola Ricchiuti – dichiara il Sindaco Antonello Denuzzo – è stato emozionante. Dalle sue parole emerge una grande passione civile con una particolare attenzione verso i più deboli. Sono certo che il Consiglio comunale appena insediato saprà fornire a noi adulti spunti e temi di riflessione. Auguro a tutti loro buon lavoro".





Nel corso della seduta è stato eletto anche il nuovo Presidente del Consiglio Comunale. Si tratta di Francesco Marchetti, studente del Primo Istituto Comprensivo.





"Al termine di questa seduta – prosegue il Presidente Maurizio Bruno – torno a casa con maggiore fiducia verso il futuro. Il Consiglio Comunale appena insediato ha dimostrato di volersi impegnare per la Città, al fianco dei più deboli e per tutelare l’ambiente. Tutti temi che sono patrimonio della collettività e non di una parte politica. Faccio i miei auguri a Francesco Marchetti che dovrà guidare i lavori dell’assise e contribuire alla crescita del dibattito pubblico cittadino".





Alla seduta era presente l’Assessore alla Partecipazione Sergio Tatarano.





"Quando abbiamo scritto le regole di funzionamento del Consiglio delle ragazze e dei ragazzi – conclude l’Assessore Tatarano – abbiamo pensato ad una serie di soluzioni che potessero favorire forme innovative di partecipazione, come la campagna elettorale senza uso di carta o il linguaggio non sessista. La prima Sindaca della storia della nostra città arriva da lì e non è un caso ma è piuttosto il risultato di un percorso culturale che avvicina in tenera età ragazze e ragazzi senza alcuna distinzione. Si tratta di un dato culturale molto significativo".





Il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi è composto da Antonio Carriere, Angelica Calò, Lara Denuzzo, Francesco Marchetti, Vincenzo Sardiello, Cosimo Gelo, Alberto Andriani, Michela Tatarano Gallù, Ascanio Di Coste, Edoardo Altavilla, Gaia Di Castri, Alex Simeone, Simone Candita, Marilena Vecchio, Adele Fiorenza, Viola Ricchiuti, Tommaso Furno, Giulia Bruno, Azzurra Galasso, Riccardo Gallone, Suanly Sportillo, Viola Nobile, Diego Speranza, Marco Maiorano, Francesco Maggio, Carlo Pecere, Elisa Di Gaetano, Matteo Vecchio, Antonio Galiano, Emanuele Candido.