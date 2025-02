Un ritorno in Grande Panda: Maldarizzi Automotive presenta la novità Fiat a Bari

BARI - Può una leggenda vivere una seconda giovinezza? Fiat risponde a questa domanda rivisitando un modello iconico che ha segnato gli anni ‘80 e ha rappresentato per milioni di automobilisti un simbolo di libertà: la nuova Grande Panda.Dopo il debutto nazionale che riporta il brand torinese del Gruppo Stellantis a dominare il segmento B, il nuovo “family mover” Fiat sarà presentato il 3 marzo da Maldarizzi Automotive. Il reveal avverrà a partire della 18:30 nella ex-sede storica Fiat di ViaOberdan, 2 (Bari) e i partecipanti avranno l’occasione di scoprire la Nuova Grande Panda e di rivivere in tutto e per tutto il sapore di quegli anni che hanno reso celebre il leggendario modello Fiat.In soli 4 metri, la vettura offre spazio e comfort per gli spostamenti in città. Le linee ortogonali audaci, i fari LED pixel che strizzano l’occhio al retrogaming ed il logo in 3D su entrambi i lati rendono la Nuova Grande Panda dal carattere audace e futuristico.Gli interni raccontano il ruolo pionieristico della casa torinese nell’ambito della sostenibilità, con l’utilizzo di BAMBOX Bamboo Fiber Tex®, un tessuto innovativo realizzato per il 33% con vere fibre di bambù. Ogni Grande Panda, inoltre, contiene materiale derivante dal riciclo di circa 140 confezioni di cartone per bevande.Disponibile in due nuove motorizzazioni: la versione ibrida monta un motore turbo a 3 cilindri da 100 CV ed una batteria a ioni di litio da 48 V; la versione full electric dispone di una batteria da 44 kWh e garantisce un’autonomia fino a 320 Km. La ricarica è semplice e veloce grazie al cavo retrattile anteriore, caratteristica distintiva del nuovo modello Fiat.L’evento del 3 marzo non sarà solo l’occasione per scoprire tutte le caratteristiche di Grande Panda, ma rappresenterà anche un importante momento di incontro con l’arte contemporanea. Verrà, infatti, presentata ufficialmenteVochocento 2024, una coloratissima scultura in stile alebrije donata dagli artisti Ricardo Macias e Fernando Gobea.Vochocento 2024 simboleggia lo stretto rapporto che lega Maldarizzi Automotive al Messico, un legame che si riflette nella carica di Console degli Stati Uniti Messicani ricoperta dal fondatore dell’azienda Francesco Maldarizzi.L’evento è aperto al pubblico e per partecipare basterà registrarsi al seguente: https://bit.ly/4hSXCXx