Lea, Leoci “Grande risultato per la Puglia, orgogliosi del lavoro svolto”

BARI - “La Puglia si conferma tra le Regioni in grado di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in tutte le aree fondamentali del sistema sanitario. È un risultato di cui siamo orgogliosi, che premia l’impegno costante della nostra Regione nel migliorare la qualità dei servizi per i cittadini.” Lo dichiara Alessandro Leoci, capogruppo di CON alla Regione Puglia, commentando i dati del Monitoraggio LEA 2023 diffusi dal Ministero della Salute.“Mentre in molte parti d’Italia il sistema sanitario arranca - afferma il consigliere regionale- la Puglia dimostra di essere all’altezza della sfida, garantendo ai cittadini un servizio che rispetta gli standard essenziali in prevenzione, assistenza territoriale e ospedaliera. È un segnale importante della solidità del nostro modello sanitario e della professionalità di tutti gli operatori del settore, a cui va il nostro ringraziamento.”“Tuttavia, non ci fermiamo qui: il nostro obiettivo è continuare a migliorare, colmando le criticità e potenziando ulteriormente la sanità territoriale e la prevenzione, che restano settori strategici per il futuro della salute pubblica. Questo riconoscimento – conclude il capogruppo di CON, Alessandro Leoci – ci sprona a lavorare con ancora più determinazione per garantire ai pugliesi un servizio sanitario sempre più efficiente e vicino alle loro esigenze”.