Vela, Campionato Invernale di Vela d'Altura 'Città di Taranto' 2025: un evento da non perdere

TARANTO - E’ iniziato domenica 2 febbraio il Campionato Invernale di Vela d'Altura "Città di Taranto" malgrado le condizioni meteo avverse nella mattinata domenicale la regata è stata portata a termine. Il “Città di Taranto” è un evento velico di spicco del Mar Ionio, le regate si svolgono nelle acque antistanti il Lungomare della Città ionica. La manifestazione, organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Taranto, con la collaborazione della Sezione Velica della Marina Militare Italiana, rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di vela d'altura. Le regate sono aperte a imbarcazioni di diverse classi, suddivise in base alla stazza e alle caratteristiche tecniche. La città di Taranto, con la sua storia millenaria e la sua bellezza paesaggistica, offre uno scenario ideale per ospitare un evento di tale portata. Il Golfo di Taranto, con le sue acque cristalline e i suoi venti favorevoli, rappresenta un campo di regata perfetto per le competizioni veliche.

Il Campionato Invernale di Vela d'Altura "Città di Taranto" 2025 rappresenta un'opportunità unica per vivere da vicino l'emozione della vela d'altura, scoprire le bellezze del territorio tarantino e condividere la passione per il mare con altri appassionati. Nel tardo pomeriggio di sabato 1 febbraio si è svolto presso la sede della Lega Navale Italiana sezione di Taranto il breafing di presentazione dell’evento, al termine del quale abbiamo ascoltato Andrea Milizia, uno dei componenti del Comitato organizzatore del “Città di Taranto”: “Siamo molto soddisfatti pechè ci sono 15 imbarcazioni iscritte e dovrebbe avviciarsi anche qualcun'altra che è attualmente in cantiere. Siamo riusciti a piazzare 6 date con l’ultima in programma il 27 aprile con la Taranto Argonauti Race che è la nostra classica che segue l’Argonauti Taranto che verrà disputata il giorno prima 26 aprile dunque è un’invernale che finirà quando avremo il Sole abbastanza caldo. Siamo soddisfatti in quanto abbiamo programmato 6 date ben distribuite. Tra l’altro tra i partecipanti c’è una nuova imbarcazione: una 1^ della classe Italia yachtsb 11.98 di recente varo con un equipaggio di esperti velisti. Questo ci fa onore percè hanno scelto il nostro campo di regata per venire ad allenarsi e partecipare al nostro campionato, questa sarà sicuramente una delle barche da battere inoltre c’è da sottolineare che sono stati riconfermati tutti i vecchi iscritti del nostro campionato”.

Ecco le date delle regate:

- 2 febbraio ore 10:00 (visibile dal Lungomare della città di Taranto) già disputata

- 16 febbraio: Coppa Panathlon Taranto (assegnata al vincitore assoluto delle regate di giornata)

- 2 e 16 marzo

- 6 aprile

- 27 aprile: Regata Taranto Argonauti Race - Regata dei Delfini, che rappresenta la chiusura del campionato con assegnazione del trofeo al vincitore assoluto.

Contatti: Lega Navale Italiana, Sezione di Taranto

Telefono: 099.4533660

Email: taranto@leganavale.it