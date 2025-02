Serie B, il Bari vince 2-1 sul Frosinone al San Nicola

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari vince 2-1 contro il Frosinone al “San Nicola” nella ventiquattresima giornata di Serie B. Nel primo tempo al 17’ Favilli su punizione va vicino al gol. Al 25’ Begic sfiora la rete. Al 36’ Partipilo di destro non inquadra la porta. L’ arbitro Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria concede 4 minuti di recupero. Al 49’ il Bari passa in vantaggio con Favilli su rigore concesso per un fallo di Bettella su Dorval dopo il controllo al Var. Nel secondo tempo al 2’ Ambrosino sfiora il pareggio. Al 14’ Vicari per poco non riesce a segnare. Al 28’ il Bari raddoppia con Bonfanti, tocco di sinistro su passaggio di Favilli. Al 29’ nel Bari debutta il neo acquisto Gaston Pereiro ingaggiato a titolo definitivo dal Genoa.. Pereiro subentra a Favilli. Al 95’ il Frosinone accorcia le distanze con Kvernadze, rasoterra di destro. Nella venticinquesima giornata di Serie B il Bari sfiderà domenica 9 febbraio alle 17,15 la Juve Stabia al “Menti”.