Omicidio nelle campagne tra Cassano e Santeramo: 43enne trovato morto in auto con ferite da arma da fuoco

CASSANO DELLE MURGE - Un uomo di 43 anni, di nazionalità marocchina, è stato trovato senza vita ieri in un’auto abbandonata nelle campagne tra Cassano delle Murge e Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Sul cadavere sono state riscontrate diverse ferite da arma da fuoco, lasciando ipotizzare un’esecuzione avvenuta con più colpi esplosi rapidamente.

Indagini in corso: possibile regolamento di conti

La vittima, residente a Santeramo, aveva precedenti di polizia legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, un elemento su cui si stanno concentrando le indagini dei carabinieri. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire il movente del delitto, che potrebbe essere legato a uno sgarro nell’ambito dello smercio di droga.

Autopsia nei prossimi giorni

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Bari, Luisanna Di Vittorio, che ha disposto l’autopsia, affidata alla dottoressa Sara Sablone, medico legale dell’Istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. L’esame autoptico, previsto per martedì prossimo, dovrà stabilire l’orario esatto del decesso, che potrebbe essere avvenuto poco prima del ritrovamento del cadavere, attorno alle 13:30 di ieri.

Un’esecuzione violenta

Chi ha sparato lo ha fatto più volte e in rapida successione, colpendo la vittima al busto e al volto, segni di un omicidio che sembra avere tutte le caratteristiche di un’esecuzione. Resta da chiarire se il delitto sia stato premeditato o il frutto di un regolamento di conti maturato improvvisamente.

Le forze dell’ordine stanno analizzando tutti gli elementi a disposizione, compresi eventuali testimoni e immagini di telecamere di sorveglianza della zona, per risalire agli autori dell’omicidio.