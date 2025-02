Victoria’s Secret apre a Bari: il primo full assortment store in Via Sparano

Victoria’s Secret (NYSE: VSCO) è il maggiore rivenditore al dettaglio al mondo di intimo. Offre un vasto assortimento di collezioni moderne e alla moda, che includono reggiseni, slip, lingerie, pigiami casual e capi athleisure, oltre che fragranze di prestigio e prodotti corpo pluripremiati. Con quasi 1.400 negozi al dettaglio in tutto il mondo e una forza lavoro prevalentemente femminile di oltre 30.000 persone, Victoria's Secret vanta il più grande team di esperti in reggiseni in tutto il mondo. Victoria's Secret si pone l’obbiettivo di ispirare le donne di tutto il mondo con prodotti ed esperienze che le valorizzino e le sostengano nel loro percorso, creando relazioni durature e favorendo un cambiamento positivo. Per maggiori informazioni su Victoria’s Secret visitare il sito

Victoria's Secret Beauty è il brand di fragranze n°1 in America*, produttore di fragranze iconiche e pluripremiate come Bombshell, Tease e Very Sexy. Con una collezione di prodotti di bellezza in continua evoluzione, tra cui profumi, acque profumate, candele e altro ancora, Victoria's Secret Beauty offre a tutti la possibilità di scoprire e adottare una routine capace di farli sentire al meglio. Gli accessori alla moda di Victoria's Secret Beauty aggiungono un tocco di eleganza e di stile a qualsiasi outfit, dalle ultime borse ai migliori organizer per cosmetici e altro ancora.



BARI - Victoria’s Secret inaugura un nuovo e prestigioso full assortment store in Via Sparano 28 a Bari, in collaborazione con Percassi, il partner franchising per l'Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo.Matteo Morandi CEO del gruppo commenta “Sono felice e orgoglioso di annunciare l'apertura del primo negozio Victoria's Secret in Puglia. Questo evento segna una tappa fondamentale nella crescita del nostro marchio in Italia, offrendo al contempo alle nostre clienti l'opportunità di vivere un'esperienza di shopping unica, all'insegna dell'eleganza e della qualità. Con questa nuova apertura, ci proponiamo di portare anche nella città l'inconfondibile stile e il comfort che contraddistinguono Victoria's Secret, garantendo un’esperienza davvero esclusiva.”Il nuovo punto vendita, uno dei più esclusivi della rete Victoria’s Secret, si sviluppa su una superficie di 430mq, distribuiti su due piani. L’ambiente, elegante e glamour, accoglie le clienti con una selezione completa delle iconiche collezioni di lingerie del brand, come Very Sexy, Body by Victoria, T-Shirt Bra, Sexy Illusions e Dream Angels, rinnovate con una nuova collezione primaverile che gioca con pizzi, sangallo e tonalità pastello. La proposta di lingerie spazia dalle coppe 32A alle 38DDD, per soddisfare tutte le esigenze di vestibilità e comfort.Oltre alla lingerie, il negozio offre una vasta gamma di fragranze iconiche, tra cui l’immancabile Bombshell, Tease, le più recenti Bare e Bare Rose, e una selezione di acque profumate. Per la cura del corpo, sono disponibili lozioni, creme e scrub, in varie fragranze, pensati per regalare un’esperienza sensoriale unica. Non mancano, infine, accessori esclusivi come borse, portachiavi, trousse e cosmetic case da viaggio.L’apertura di questo nuovo store ha comportato l'assunzione di 17 nuove risorse, tutte esperte consulenti di lingerie, che guideranno le clienti nella scelta dei modelli perfetti grazie a un servizio esclusivo di Bra-Fitting. Ogni donna potrà vivere un’esperienza unica e personalizzata per scoprire le collezioni e trovare la vestibilità ideale, in un ambiente accogliente e professionale.: Via Sparano 28: lunedì – domenica 10.00 - 20.00Victoria's Secret e-commerce: https://www.victoriassecretbeauty.it/ Instagram: https://www.instagram.com/victoriassecretitaly/ Facebook: https://www.facebook.com/victoriassecretitaly