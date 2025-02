Bari: presentata la IX edizione di Esteticamente in Fiera

BARI - È stata presentata mercoledì 12 febbraio l’edizione 2025 di “Esteticamente in Fiera”, manifestazione finanziata nell’ambito dell’Avviso pubblico Poc Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8, in collaborazione con Aret - Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, che dal 14 al 17 febbraio si svolgerà nella Fiera del Levante di Bari, che ospiterà l’esposizione dei principali brand e l’incontro dei più importanti stakeholder del settore wellness/benessere ed estetica.La più prestigiosa kermesse di settore, apprezzata per qualità del programma offerto e aziende espositrici, si attesta, ormai alla nona edizione, come un punto di riferimento per il Sud Italia nel panorama degli eventi di settore wellness, beauty, hair e medicalestetica (macchinari e medicina estetica). La Fiera propone ai visitatori un percorso tra gli stand delle aziende più rinomate sul territorio nazionale nei settori dell’estetica, della salute, del benessere e delle tendenze 2025 e si rivolge sia agli operatori del comparto sia ai curiosi, offrendo un’ampia gamma di prodotti leader e servizi innovativi sul mercato. «Questa manifestazione è una buona opportunità – ha spiegato il presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli –. Per noi è un nuovo format mentre per Esteticamente in Fiera, supportata da Nuova Fiera del Levante, rappresenta la possibilità di spostarsi nel nostro quartiere fieristico».Nell’edizione precedente l’evento ha rappresentato oltre 500 marchi, a testimonianza della crescente rilevanza e prestigio della manifestazione. L’afflusso di visitatori è stato altrettanto significativo, con circa 30.000 ingressi registrati. La IX edizione si svolgerà alla Fiera del Levante di Bari, confermando il successo dell'iniziativa e l’efficacia della sua proposta soprattutto in considerazione del fatto che per il 2025 è stato già superato il 65% degli espositori e si attendono oltre 50mila presenze.Un’esclusiva parentesi di approfondimento che prevede la presenza e la partecipazione di grandi esperti e professionisti di settore è rappresentata dai talk medico-scientifici inseriti nel format di Esteticamente in Fiera. Importante e imperdibile la tavola rotonda a cui parteciperanno il chirurgo plastico estetico professor Pietro Lorenzetti, il medico nutrizionista dottor Nicola Sorrentino, il presidente dell’azienda “framesi” Fabio Franchina, il giornalista Mediaset dottor Lucian Onder, il referente Aramedica dottor Vito Cazzato, il referente Atrex ingegner Federico Torre, il personal trainer del Napoli Calcio Tiberio Ancora. Moderatrice del talk sarà la giornalista Mediaset Susanna Galeazzi. «Quello dell’estetica è un settore strategico, in grado oggi di valorizzare tutta una filiera economica che riguarda il benessere e la tutela della salute – ha affermato l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci -. Da quest’anno la fiera Esteticamente approda a Bari e lo fa arricchendo la presenza degli espositori ma anche il livello dei dibattiti che coinvolgono e riguardano questa fetta consistente di mercato».Alla presentazione della IX edizione di Esteticamente in Fiera hanno partecipato anche Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli della “Platinum Eventi e Comunicazione Srls” e organizzatori di “Esteticamente in Fiera”, il presidente di “Energeticamente” Manuele Zecca e il presidente di “Atrex” Federico Torre. Durate la stessa sono state presentate le quattro giornate, con le varie iniziative collaterali in programma anche fuori dalla Fiera del Levante.«Già solo elencare i numeri di “Esteticamente” in Fiera del Levante, circa 200 stand e ben 5.000 marchi di settore rappresentati, serve a dare il senso esatto allo sforzo compiuto per pianificare prima ed approntare poi, curando ogni dettaglio, quello che senza presunzione è uno degli eventi del settore benessere e salute più attrezzato e meglio frequentato d'Italia, che dopo la tappa di Lecce sbarca finalmente a Bari nello storico quartiere fieristico – ha affermato Giovanni Conversano -. Un successo, quello di "Esteticamente in Fiera", che è ormai consolidato e riconosciuto da stakeholders e pubblico indistinto che, siamo certi, anche per quest’edizione barese consolideranno un salone unico in Italia per presenze ed espositori».