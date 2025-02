Vincenzo Nibali incontra gli studenti dell'Istituto Volta di Bari: una lezione di sport e vita

BARI - Vincenzo Nibali, uno dei più grandi campioni della storia del ciclismo, è stato ospite dell’Istituto Paritario “Alessandro Volta” di Bari per condividere con studenti e docenti la sua esperienza di sportivo e trasmettere l’importanza dei valori dello sport come base fondamentale di un percorso di crescita personale.

L’incontro, organizzato in collaborazione con il Comitato Regionale Puglia della Federazione Ciclistica Italiana e la Polisportiva “Amici di Marco”, ha visto il celebre ciclista accolto con grande entusiasmo dalla comunità scolastica dell’Istituto tecnico economico paritario “Alessandro Volta” di Bari.

“Lo sport, proprio come ogni altro ambito della vita, ci insegna il rispetto delle regole e la disciplina. Per raggiungere i propri obiettivi servono impegno, sacrificio e forza di volontà. Questi sono principi che vorremmo trasmettere a ogni studente, augurando loro di raggiungere grandi traguardi”, ha dichiarato il preside Domenico Damascelli.

“Imparate dalle esperienze degli altri. Anche ascoltando le storie di grandi campioni come Vincenzo Nibali, potete raccogliere ciò che nella vostra vita potrebbe esservi utile. Questo vi aiuterà a crescere come persone e a fare scelte più consapevoli per il vostro futuro”, ha aggiunto il direttore Vito Santeramo.

Nibali, vincitore del Giro d’Italia (2013, 2016), del Tour de France (2014) e della Vuelta a España (2010), ha ispirato i giovani presenti sottolineando l’importanza della resilienza, del rispetto reciproco e della costruzione di relazioni umane significative.

Durante l’incontro, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di rivolgere alcune domande al campione. Uno studente ha chiesto quale fosse stata la gara ciclistica più difficile della sua carriera. Nibali ha risposto: “La gara più difficile è stata il Tour de France del 2014. Vincere quel Tour è stato il risultato di anni di preparazione e sacrifici. Ho affrontato avversari fortissimi e condizioni climatiche estreme, ma la determinazione e il sostegno del mio team mi hanno permesso di superare ogni ostacolo. È stata una sfida fisica e mentale incredibile.”

Un altro studente, incuriosito dal percorso del campione, ha chiesto come mai avesse scelto il ciclismo come sport. Nibali ha raccontato: “Fin da piccolo ero affascinato dalle biciclette e dalla velocità. Sono cresciuto a Messina, ma già da bambino sognavo di correre sulle strade più importanti del mondo. Ho iniziato per gioco, ma poi la passione è diventata sempre più forte. Ogni volta che salivo in sella provavo una sensazione di libertà incredibile. Col tempo ho capito che il ciclismo non era solo una passione, ma poteva diventare la mia strada.”

L’evento è stato un momento unico per i ragazzi dell’Istituto Volta, storica scuola di Bari attiva da 35 anni, offrendo agli studenti occasioni di confronto con incontri ed esperienze che arricchiscono il proprio percorso personale e stimolano l’acquisizione di maggiore consapevolezza su interessi e desideri nella quotidianità e nelle sfide future.