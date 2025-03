2117 of Sweden: aria di primavera e di Svezia

2117 of Sweden è stato fondato nel 2003 da un piccolo gruppo di amici che erano alla ricerca di abbigliamento da sci di alta qualità, prodotto in maniera responsabile e allo stesso tempo dal prezzo accessibile, ma non riuscivano a trovarlo sul mercato. La start-up svedese è cresciuta rapidamente, anche grazie all'approccio estremamente sostenibile che i fondatori dell'azienda vivono ancora tutt’ora. Oggi, 2117 of Sweden viene distribuito in 18 paesi in 4 continenti. Il Gruppo Oberalp è una house of brands per il settore dell'outdoor e degli sport di montagna. Oltre ai marchi di proprietà Salewa, Dynafit, Pomoca, Wild Country, Evolv e LaMunt, l'azienda altoatesina è partner di distribuzione dei marchi Speedo, Under Armour, Fischer, Smith, X-Bionic e X-Socks, Barts, Falke e Burlington.

2117 of Sweden si ispira alla natura. Nello specifico, 2117 erano i metri del Kebnekaise, la montagna più alta della Svezia. Ora che la punta si è sciolta, la scelta di questo nome è ancora più emblematica per capire i valori del brand. L’intimo animo svedese e l’attenzione alla sostenibilità sono visibili nella mission del brand: migliorare l’industria manifatturiera dell’abbigliamento, promuovendo la riduzione delle emissioni dannose sul nostro pianeta.

L’idea audace di creare un futuro migliore per il territorio si rispecchia nell’utilizzo di materiali ecologici, provenienti da plastiche riciclate al 100% e tecnologie innovative, unendo tecnicità, performance ed eleganza.

Le collezioni di 2117 ricalcano lo stile svedese, proponendo un design dalle tipiche linee scandinave, minimaliste e di tendenza, scardinando gli schemi classici dell’abbigliamento sci e outdoor, per introdurre nuovi concetti di versatilità e trasversalità, punto di forza del brand, insieme all’eccellenza della qualità dei materiali. Altra caratteristica peculiare è l’utilizzo dei colori, ispirati chiaramente alla nazione scandinava e alla sua natura. Dal blu del cielo e dai laghi, elemento tipico della Svezia, al verde e al beige - tonalità tenui e delicate che ricordano le montagne e la naturale conformazione del territorio. Il rosa e il violetto riportano al sorgere e al calare delle giornate svedesi, dinnanzi a tramonti e albe mozzafiato.

2117 of Sweden è distribuito da Oberalp Spa. Il gruppo offre servizio di assistenza al cliente di estrema professionalità, con empatia e attenzione, coltivando con cura le relazioni con le persone, rispecchiando i valori della popolazione svedese.

Il brand 2117 of Sweden porta avanti il suo obiettivo di creare un futuro migliore per gli amanti della montagna e dell’outdoor, proponendo capi che incarnano l’autentico stile svedese. Con l’arrivo della bella stagione, l’abbigliamento sostenibile scandinavo sarà la scelta ideale per tutti coloro che ricercano quel senso di libertà che solo la natura sa regalare.

https://www.oberalp.com/it

https://2117.se/