4 marzo 2025: sit-in di protesta dei lavoratori della Casa di Cura Villa Verde di Taranto

TARANTO - La FISASCAT CISL e la CISL FP Taranto Brindisi scendono in piazza per difendere i lavoratori della mensa della Casa di Cura Villa Verde di Taranto, colpiti da provvedimenti di licenziamento ingiustificati.

Martedì 4 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 12:00, si terrà un sit-in di protesta davanti alla struttura sanitaria, in Via Golfo di Taranto, n.22. La decisione unilaterale dell’azienda appaltatrice di ridurre il personale, senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali e senza considerare la presenza di lavoratori a tempo determinato sull’appalto, rappresenta un atto grave e inaccettabile.

“Un taglio al personale che incide non solo sui lavoratori coinvolti, ma anche sulla qualità del servizio offerto”, dichiara Mariella Vinci, Segretaria Territoriale Fisascat Cisl Taranto Brindisi.

“È inaccettabile che si proceda con riduzioni indiscriminate senza un confronto con i sindacati e senza valutare soluzioni alternative che garantiscano stabilità occupazionale e continuità del servizio. Come CISL FP, già mesi fa avevamo proclamato uno stato di agitazione per mancato rispetto delle corrette relazioni sindacali. È del tutto evidente che il Management della Casa di Cura reitera simili atteggiamenti, su cui noi non possiamo restare indifferenti” aggiunge la Segretaria Territoriale FP CISL Taranto Brindisi, Flavia Ciracì.

La FISASCAT CISL Taranto Brindisi ha già chiesto un incontro urgente con Villa Verde e l’azienda appaltatrice ma, in assenza di risposte concrete, la mobilitazione sarà inevitabile.

“L’invito a partecipare è rivolto a lavoratori, cittadini e istituzioni affinché si faccia luce su questa vicenda e si garantisca il rispetto dei diritti di chi lavora” - chiosano le Segretarie Vinci e Ciracì.