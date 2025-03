Strategia regionale di Sviluppo sostenibile: Procura della Repubblica di Trani, Regione Puglia e Politecnico di Bari siglano l’accordo

BARI - Proseguono le azioni messe in campo da Regione Puglia per attuare la Strategia regionale di Sviluppo sostenibile (SRSvS), che prevede anche la promozione di collaborazioni tra amministrazioni, enti, istituzioni o università. E’ stato, difatti, siglato il primo accordo di collaborazione tra la Procura di Trani, il Dipartimento regionale Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e il Politecnico di Bari, con l’obiettivo di realizzare, ciascuno per le rispettive competenze, attività condivise nell’ambito dei propri uffici legati allo sviluppo sostenibile.Secondo l’accordo, sottoscritto questa mattina, nella sede della Procura della Repubblica di Trani, dal Procuratore della Repubblica, Renato Nitti, dall’assessora all’Ambiente Della Regione Puglia, Serena Triggiani, dal direttore del Dipartimento, Paolo Garofoli, e dal Magnifico Rettore Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, ha l’obiettivo di avviare azioni di interesse comune per migliorare ed efficientare le performance ambientali di un ente pubblico.“Ringrazio il procuratore Nitti e il magnifico Rettore – ha dichiarato l’assessora Serena Triggiani - per aver accolto una sfida cui tutti siamo chiamati per innescare meccanismi virtuosi e realizzare il vero cambiamento per un futuro equo e inclusivo. L’accordo che abbiamo sottoscritto oggi è un unicum: è il primo documento a livello regionale siglato nell’ambito dell’attuazione della nostra strategia di sviluppo sostenibile e che vede gli Uffici giudiziari della Procura della Repubblica e un istituto Universitario, quale il Politecnico, parti attive della nostra Strategia. Obiettivo, nella fattispecie, è unire le forze e competenze al fine di realizzare luoghi pubblici sempre più green, a tutela dell’ambiente e della salute delle persone. Ci auguriamo, con il pieno sostegno dei nostri Uffici tecnici regionali – conclude l’assessora – questo accordo faccia da esempio e traino per altre strutture della pubblica amministrazione”.I soggetti firmatari, come si legge nell’Accordo, collaboreranno al conseguimento del pubblico interesse, promuovendo lo scambio di informazioni utili a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il mantenimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.L’accordo si realizzerà secondo le seguenti azioni:1. elaborazione di un documento di orientamento alla sostenibilità della Procura di Trani: il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana attraverso la Struttura di Staff Sviluppo Sostenibile, garantisce alla Procura di Trani il proprio supporto alla definizione di obiettivi specifici e dei correlati indicatori di sostenibilità per il monitoraggio delle azioni/attività attraverso la declinazione degli strumenti previsti nella Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile (Regione Puglia e Procura di Trani);2. redazione di linee guida di carattere generale di “buone pratiche ambientali” adottabili dagli uffici giudiziari (Regione Puglia e Procura di Trani);3. attività di formazione: la Regione garantisce il coinvolgimento del personale dipendente, individuato dalla Procura di Trani, nell’ambito delle attività formative che saranno erogate in attuazione del Piano di educazione alla Sostenibilità e alla Cittadinanza Globale che prevede attività di formazione alla pubblica amministrazione, associazioni, imprese, scuole ecc. (piano approvato con DGR. n. 320/2024) (Regione Puglia e di Trani);4. redazione di uno studio di fattibilità per la definizione di KPI (Key Performance Indicators), la definizione di best practice, e la potenziale implementazione di tecnologie 5.0, al fine di una valutazione qualitativo e/o quantitativa (coordinata con i contenuti del documento al punto 1) delle attività antropiche su impronta ecologica, impronta CO2, ESG (PoliBa);5. attività di comunicazione e disseminazione sui temi della sostenibilità e sui risultati e documenti prodotti dall’attuazione del presente accordo (Regione Puglia, Procura di Trani, PoliBa).