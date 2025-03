50 milioni dalla Regione Puglia per lo sport: Haliti loda il nuovo piano e annuncia un ufficio dedicato per i bandi

ph_Francesca Grana /Fidal

BARI - La Regione Puglia ha presentato il 13 marzo il Programma Operativo 2025 per lo sport, destinando circa 50 milioni di euro per promuovere la pratica sportiva e migliorare le infrastrutture sportive in tutta la regione. L'iniziativa mira a garantire spazi adeguati e opportunità per tutti, dai bambini agli anziani, dagli amatori agli atleti di livello, con un focus anche su eventi e manifestazioni che valorizzino il territorio.

Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, ha spiegato che il Programma si basa su tre obiettivi principali: promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli, sostenere eventi che celebrano il territorio e migliorare le infrastrutture sportive. Per accedere ai fondi, sono stati previsti 8 avvisi che riguardano vari ambiti, tra cui grandi eventi sportivi, attrezzature per sportivi, inclusi i disabili, e progetti di eccellenza sportiva.

A questa presentazione ha preso parte anche Eusebio Haliti, presidente del Comitato regionale FIDAL Puglia, che ha accolto positivamente l'iniziativa della Regione. In particolare, Haliti ha sottolineato l'importanza del contributo di 1.000 euro per le gare provinciali inserite nel calendario Fidal provinciale e di 2.000 euro per il Corripuglia. Questi fondi, ha spiegato, sono un grande supporto per le società organizzatrici, aiutandole a migliorare la qualità delle manifestazioni.

Haliti ha inoltre annunciato che il Comitato regionale FIDAL Puglia istituirà un ufficio dedicato ai bandi e avvisi, con un referente specifico, Raffaele Luciano, per supportare le società nella partecipazione ai bandi e nell’accesso ai fondi. “Siamo consapevoli che per le società ci sono molti adempimenti, ma ci impegneremo a fornire tutte le informazioni necessarie per facilitare il processo e permettere a tutte le società di beneficiare di questi importanti contributi”, ha aggiunto Haliti.

Un weekend ricco di emozioni per l'atletica pugliese

Il fine settimana che attende l'atletica pugliese è ricco di eventi importanti. Da un lato, a Cassino (FR), si terrà il Campionato Italiano di Corsa Campestre 2025, con la rappresentativa regionale U16 in gara. La Puglia sfiderà altre regioni per la classifica per regioni, con molti atleti già protagonisti nei recenti Campionati Regionali Individuali e nelle gare di Corsa Campestre di Manfredonia e Altamura. La Festa del Cross, che si svolgerà domenica 16 marzo, sarà trasmessa in diretta su RaiSport dalle 10.50 alle 12.20, con altre gare in streaming su www.atleticaitaliana.tv.

Contemporaneamente, a Nicosia (Cipro), la giovane campionessa italiana Anna Musci, dell'Alteratletica Locorotondo, sarà impegnata nella Coppa Europa di Lanci, dove rappresenterà l'Italia nel getto del peso U23. Musci, che detiene la seconda miglior misura d'iscrizione (16,11 m), gareggerà con i migliori atleti di 18 nazioni. La finale si svolgerà domenica 16 marzo alle ore 13:05, e sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube della European Athletics.

Un fine settimana quindi di grande visibilità e competizioni per l’atletica pugliese, che avrà l’opportunità di brillare a livello nazionale e internazionale.

