A Brindisi continua la rassegna "Tutte le storie del mondo" con "Nel castello di Barbablù"

BRINDISI - Prosegue con grande successo la terza edizione della rassegna teatrale per famiglie Tutte le storie del mondo, ospitata al. Domenica, sarà la volta di Nel castello di Barbablù, spettacolo della compagnia(dai 7 anni), scritto e diretto dae interpretato da

L’evento fa parte della rassegna organizzata da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti e Inti | Luigi D’Elia, nell’ambito della rete Teatri del Nord Salento, con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Brindisi, Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Mediaporto e Ministero dei Sogni.

Lo spettacolo accompagna il pubblico in un viaggio avventuroso tra mistero e crescita personale, esplorando il tema della curiosità e del coraggio di affrontare le proprie paure. Al centro della storia, un castello pieno di segreti, un uomo dalla lunga barba blu, una giovane sposa e un piccolo oggetto che può cambiare tutto: una chiave capace di aprire la porta di una stanza proibita.

🎭 Domenica 30 marzo sempre alle 17:30, toccherà alla Compagnia Burambò con Secondo Pinocchio (dai 5 anni), spettacolo di e con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli. Una reinterpretazione originale della celebre fiaba di Collodi, che gioca tra realtà e illusione, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza teatrale unica e affascinante.

🎭 Domenica 13 aprile la rassegna si concluderà al Nuovo Teatro Verdi con La storia di Hansel e Gretel della compagnia Crest di Taranto, con Abril Gauna, Catia Caramia, Giuseppe Marzio e Gianvincenzo Piro e la regia di Michelangelo Campanale. Una versione onirica e avvincente della fiaba, capace di far riflettere i bambini sul valore delle cose e sulla capacità di affrontare il mondo con spirito critico e indipendenza.

🌍 La rassegna: un "porto delle storie"

Tutte le storie del mondo nasce per avvicinare i più piccoli (e non solo) alla magia del teatro, rendendo Brindisi un vero e proprio "porto delle storie", un crocevia di racconti e meraviglie. «Nulla è più rivoluzionario di una buona storia!», afferma il codirettore artistico Luigi D’Elia, sottolineando come questa iniziativa voglia portare stupore e incanto tra le vie della città, tra terra e mare.

📍 Info e prenotazioni

💰 Ingresso: 6 euro

📞 Prenotazioni: 3387733796 - 3494490606