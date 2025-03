Gallipoli celebra la Festa del Papà con cultura e racconti: 'Cultura, quante storie'

Per l’occasione, ingressi gratuiti al Frantoio ipogeo (via De Pace) 19 marzo – dalle 15 alle 18





GALLIPOLI (LE) - Il Comune di Gallipoli, assessorato alla Cultura, lancia il format "Cultura, quante storie" per celebrare la Festa del Papà, in programma il 19 marzo 2025. Un’iniziativa che omaggia il legame tra genitori e figli, attraverso la magia delle storie e la riscoperta del patrimonio culturale cittadino.





L’evento si svolgerà presso il Frantoio Ipogeo di Palazzo Granafei, uno dei siti più affascinanti e visitati della città, come confermato dalle recensioni di TripAdvisor. L’apertura straordinaria del frantoio, dalle 15 alle 18 in collaborazione con Gallipoli Nostra, offrirà un’occasione per vivere un momento speciale di condivisione tra padri, figli e figlie, circondati dalla storia e dalla bellezza di questo suggestivo angolo cittadino.





Alla base, il presupposto delle storie come ponte tra generazioni: l’ingresso sarà gratuito per tutti i papà con i loro bambini e bambine, creando così un’opportunità di incontro e dialogo attraverso la scoperta e la cultura.





Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, ha espresso entusiasmo per l’iniziativa: "La Festa del Papà è un momento importante per celebrare l’amore e la complicità tra genitori e figli. Con questa iniziativa vogliamo non solo valorizzare questo legame, ma anche promuovere il nostro patrimonio storico e culturale. Uno dei luoghi più apprezzati e visitati della nostra città diventa così lo scenario perfetto per una giornata di racconti ed emozioni. Invito tutte le famiglie a partecipare a questo evento speciale, certi che la cultura sia tra i doni più belli che possiamo trasmettere ai nostri figli".