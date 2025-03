8 marzo: al 'Karol Wojtyla' tulipani in aeroporto

BARI - Domani e sabato 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, nell’area arrivi dell'Aeroporto internazionale "Karol Wojtyla" di Bari le passeggere in arrivo saranno accolte con un omaggio floreale. L'iniziativa nata dalla collaborazione tra Aeroporti di Puglia e TuliPark intende legare l'ufficialità dell'inaugurazione della seconda stagione del famoso parco a tema “Olanda” a un evento universalmente riconosciuto e di forte impatto sociale. Pertanto nelle due giornate dalle 10:00 alle 12:00 due hostess in costume tradizionale olandese daranno il benvenuto alle passeggeri con gli eleganti tulipani colorati. A vivacizzare l’evento un Klomp gigante, il tradizionale zoccolo olandese e la fantastica mascotte Holly.