A Bari la Mostra "Vivere senza menzogna - Aleksandr Solženicyn": un viaggio tra libertà e verità

BARI - Dal 24 marzo al 4 aprile, Bari ospita la Mostra “”, promossa dale daldell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, in collaborazione con

L’esposizione sarà allestita presso il Centro Polifunzionale Studenti (ex Poste) in Piazza Cesare Battisti 1, e sarà visitabile gratuitamente previa prenotazione. L’inaugurazione ufficiale è fissata per giovedì 21 marzo alle ore 17:30, nella sala Leogrande, con un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di autorevoli relatori:

Adriano Dell’Asta , docente di Lingua e Letteratura Russa all’Università Cattolica di Brescia e Milano, nonché curatore della Mostra

Nicola Neri, docente di Relazioni Internazionali presso l'Università di Bari

Luigi Ricciardi, docente di Storia e Filosofia al LS Battaglini di Taranto

A moderare l’incontro sarà il giornalista RAI-TGR Puglia Giacomo Susca.

Un percorso tra letteratura e memoria

Composta da tre sezioni e trenta pannelli, la Mostra ripercorre la vita e il pensiero di Aleksandr Solženicyn, celebre scrittore e premio Nobel per la Letteratura nel 1970. Attraverso la sua opera più celebre, "Arcipelago Gulag", Solženicyn racconta il sistema dei campi di lavoro sovietici e, più in generale, denuncia la violenza, l’oppressione dei regimi totalitari e la menzogna che svuota l’uomo della sua libertà.

Il percorso espositivo si propone come uno strumento educativo e di riflessione, capace di stimolare nei visitatori la consapevolezza sulla necessità della verità e della responsabilità individuale, ponendo l’accento sulla lotta dell’uomo contro ogni forma di oppressione e di disumanizzazione.

Una rete educativa al centro

L’iniziativa coinvolge anche gli studenti e i docenti di numerosi Istituti della provincia di Bari – tra cui Alpi Montale, Amaldi, Bianchi Dottula, Cartesio, Cirillo – e l’Accademia di Belle Arti di Bari, impegnati nei ruoli di guida e accoglienza. L’attività rientra nei progetti di PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e l’Orientamento).

Orari e prenotazioni

Le visite guidate, rivolte a scuole, gruppi e singoli, sono disponibili dal lunedì al venerdì nei seguenti orari:

9:30 – 10:30 – 11:30 – 16:00 – 17:00 – 18:00.

Per partecipare è richiesta la prenotazione ai contatti:

📧 ponteoriente.bari@gmail.com

📞 349 6162946 - 340 2568235

📌 Ingresso libero.

Maggiori informazioni e dettagli disponibili scrivendo a ponteoriente.bari@gmail.com.

Un’occasione preziosa per riflettere sui temi della libertà, della dignità e della verità, attraverso le parole e l’esperienza di uno dei più grandi testimoni del Novecento.