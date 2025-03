A Molfetta l’unica tappa italiana del Combine Elite World Showcase: la pallacanestro internazionale sceglie Bridge The Gap Academy

Tutti i dettagli dell’evento su: combineacademy.com/italy_showcase

MOLFETTA - A volte basta un’intuizione per cambiare le regole del gioco. È successo a Mino Spaccavento, già direttore sportivo Virtus Molfetta Academy e Aron Walker, CEO di Scandinavian Elite, che nel 2024 hanno dato vita a Bridge The Gap Academy - Italy, una nuova realtà sportiva e formativa che ha già messo Molfetta sulla mappa del basket internazionale.Il nome dell’associazione – che letteralmente significa “colmare il divario” – è una dichiarazione d’intenti: dare ai giovani atleti tra i 14 e i 19 anni la possibilità di studiare in Italia, migliorare sul campo e spiccare il volo verso i college americani o le leghe professionistiche europee. Tutto questo grazie a uno staff internazionale di alto livello, strutture moderne, un supporto medico completo e un ambiente che unisce formazione scolastica con programmi Cambridge e online, e crescita personale.La sede? Molfetta. Ed è proprio qui che, il 18 e 19 aprile, arriverà un evento senza precedenti: la prima tappa italiana del Combine Elite World Showcase, manifestazione di respiro globale che porterà al PalaPanunzio nientemeno che Clay Moser, ex allenatore NBA, insieme al suo staff dagli Stati Uniti. Due giorni intensi, aperti a ragazze e ragazzi dai 12 ai 19 anni, tra allenamenti, test fisici, partite e momenti di orientamento su borse di studio e programmi scolastici americani.Non si tratta solo di sport, ma di un progetto educativo, multiculturale, inclusivo. Una finestra aperta sul mondo, che parte dal Sud Italia per parlare la lingua universale del talento e dell’impegno.