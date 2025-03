Concluse a Brindisi e Mesagne le riprese di “Jusqu'au prochain souffle” con Alessandro Haber

BRINDISI - Un uomo devastato dal lutto, un fascio di lettere mai spedite, un incontro misterioso che rompe il silenzio. Il cortometraggio “Jusqu’au prochain souffle”, firmato dal regista Andrea Di Salvatore, ha trovato nella Puglia più autentica la cornice ideale per raccontare una storia intima e universale, sospesa tra il dolore e la rinascita. Le riprese, concluse nei giorni scorsi, hanno toccato luoghi di straordinaria suggestione: il parco naturalistico di Punta Penne, a Brindisi, nei giorni 19 e 21 marzo, e la splendida piazza Orsini del Balzo a Mesagne, il 20 marzo.Protagonista assoluto è Alessandro Haber, nel ruolo di Gianni, un uomo che cerca riparo nella memoria e nelle parole mai pronunciate, fino a quando un enigmatico sconosciuto - interpretato da Giovanni Schiavo - lo costringe a un confronto inevitabile con il proprio dolore. Accanto a loro, Sophia Giacoia dà corpo alla Coscienza, una presenza evanescente e necessaria, che accompagna il protagonista in un percorso onirico e catartico. Il cast si arricchisce inoltre della partecipazione di due interpreti pugliesi: Gino Cesaria e Giampiera Dimonte.Luoghi, volti, voci. Tutto in questo progetto parla la lingua della terra che lo ha ospitato. Punta Penne - già Torre Testa nelle versioni precedenti del progetto - si è rivelata una location potente, visivamente aspra e simbolica, dove la natura sembra custodire le emozioni e amplificare le voci interiori. A Mesagne, invece, la bellezza della pietra, dell’arte e della storia ha fatto da contrappunto alla fragilità dell’uomo e alla possibilità del riscatto.A guidare la regia Andrea Di Salvatore, autore di “L’Eroe degli Antieroi” (disponibile su Amazon Prime USA e UK), qui affiancato da un team di professionisti del cinema indipendente. La direzione della fotografia è di Paco Maddalena, più volte selezionato alla Biennale di Venezia, vincitore del premio come miglior direttore della fotografia all’Independent Film Festival di Latina e menzionato con onore al Festival del Cinema di Cefalù. La produzione è firmata da Kono Film (Latiano) e Nauta Studio (Brindisi), agenzie pugliesi che investono da anni nella narrazione visiva d’autore. Hanno contribuito inoltre Gregorio Mariggiò (organizzatore), Dario Di Viesto (aiuto regista), Diego Silvestri (assistente operatore) e Sandro De Pascalis, veterano dell’industria cinematografica italiana e operatore steadycam su importanti produzioni, tra cui “Pinocchio” di Matteo Garrone.Il progetto ha ricevuto il sostegno dell’Università del Salento - DAMS, dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, e dei Comuni di Brindisi, Mesagne e Latiano. A testimoniarne l’interesse crescente anche il dialogo avviato con Confindustria Puglia, a riconferma di una qualità artistica che guarda a un pubblico ampio, nazionale e internazionale.Ora che le riprese si sono concluse, l’obiettivo è chiaro: portare il film alla Mostra del Cinema di Venezia e in altri grandi festival internazionali, con il sostegno di una società di distribuzione che ha già firmato successi premiati con il David di Donatello, la Palma d’Oro e persino l’Oscar. “Jusqu’au prochain souffle” è molto più di un cortometraggio: è un respiro trattenuto che finalmente si libera. È il racconto silenzioso di ciò che resta dopo l’assenza, là dove il mare incontra la memoria e restituisce - una volta ancora - il diritto di sentire.