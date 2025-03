AC Boilers Gioia del Colle, M5S: "Continuiamo a mantenere alta l’attenzione, al fianco dei lavoratori"

I consiglieri regionali Marco Galante (capogruppo), Grazia Di Bari, Cristian Casili e Rosa Barone hanno commentato l’esito del tavolo ministeriale del 4 marzo, sottolineando come sia stata garantita la continuità produttiva del sito pugliese. "Lo stabilimento di Gioia del Colle non potrà più far parte del gruppo Mutares (ex Sofinter), ma non chiuderà e non ci saranno licenziamenti. La vendita sarà gestita da un advisor che raccoglierà le manifestazioni di interesse, mentre nel frattempo verranno garantiti gli ammortizzatori sociali", hanno dichiarato.

Il M5S ha ricordato gli sforzi e i sacrifici dei circa 140 lavoratori, impegnati da mesi nella difesa del proprio posto di lavoro. "È indispensabile l’impegno congiunto di tutte le istituzioni per assicurare un futuro certo a queste persone", proseguono i consiglieri, ribadendo il loro sostegno.

Il Movimento ha inoltre evidenziato le azioni intraprese a livello politico per sensibilizzare il Governo sulla questione. "Abbiamo seguito da vicino la vicenda, incontrando i lavoratori a Gioia del Colle insieme al vicepresidente Mario Turco, al coordinatore regionale Leonardo Donno, alla deputata Patty L’Abbate e al coordinatore provinciale Raimondo Innamorato. È fondamentale lavorare in sinergia con sindacati e istituzioni per ottenere risultati concreti".

Infine, il M5S si impegna a continuare a seguire la vertenza, chiedendo aggiornamenti dopo i prossimi incontri e mantenendo alta l’attenzione sulla vicenda. "Resteremo sempre al fianco dei lavoratori", concludono.