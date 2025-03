Levante PROF 2025: al via la fiera di riferimento del Mezzogiorno per il made in Italy enoagroalimentare

BARI - Dal 9 al 12 marzo 2025, il nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari ospiterà, la più importante manifestazione fieristica del Mezzogiorno dedicata alla valorizzazione del veroenoagroalimentare.

L'evento rappresenta un punto di riferimento per professionisti e aziende del settore, offrendo una vetrina completa sulle ultime tendenze e innovazioni in alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria, pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, pubblici esercizi e hotellerie.

Un'inaugurazione con ospiti d'eccezione

Alla cerimonia di apertura parteciperanno importanti rappresentanti istituzionali e del settore:

Ezio Amendola , Organizzatore di Levante PROF

Vito Leccese , Sindaco del Comune di Bari

Pietro Petruzzelli , Assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari

Lorenzo Leonetti , Consigliere del Comune di Bari

Francesco Paolicelli , Consigliere e Presidente della Commissione dello Sviluppo Economico della Regione Puglia

Giorgio Salvitti , Senatore e Consigliere del Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida

Francesco Schittulli, Presidente LILT

Orari e accesso alla fiera

La fiera sarà aperta al pubblico da domenica 9 marzo a mercoledì 12 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 19:00.

Per accedere a Levante PROF, è necessario accreditarsi compilando il modulo online disponibile al link: https://www.levanteprofbari.it/press/. L’accredito, valido per tutta la durata della manifestazione, potrà essere ritirato presso la Biglietteria della fiera (Ingresso Edilizia).

Seguici sui social per rimanere aggiornato

Per tutte le novità, gli aggiornamenti sugli espositori e gli eventi in programma, è possibile seguire Levante PROF attraverso i canali social ufficiali:

Levante PROF si conferma un evento imperdibile per gli operatori del settore enoagroalimentare, un’occasione unica per scoprire le ultime innovazioni, creare sinergie e promuovere l’eccellenza italiana. Non mancare!