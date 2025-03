Aeroporto di Grottaglie: un passo avanti verso i voli di linea

TARANTO - Mentre all’aeroporto "Arlotta" di Grottaglie procedono i lavori da 9 milioni di euro, finanziati dalla Regione Puglia per il completo rifacimento del terminal passeggeri, è giunta un’altra importante notizia che conferma la possibile e auspicata apertura ai voli di linea passeggeri. A sostenerlo, più volte, è stato anche il Presidente della Regione, Michele Emiliano.

Lo scorso 25 febbraio, infatti, un decreto interministeriale del Ministero dell’Interno e del Ministero dei Trasporti ha stabilito un potenziamento del codice antincendio dell’aeroporto di Grottaglie, che passa dalla categoria ICAO 5 alla ICAO 7.

L’ICAO (Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile) assegna queste classificazioni, che vanno da 1 a 10, in base alla capacità di risposta agli incendi aeroportuali. Il passaggio alla categoria ICAO 7 indica che l’aeroporto sarà adeguatamente attrezzato per affrontare incendi di dimensioni medio-grandi, con un numero di vigili del fuoco e mezzi proporzionati al traffico aereo previsto.

In termini pratici, il codice ICAO 7 rende l’aeroporto idoneo alla gestione di velivoli di grandi dimensioni, aprendo nuove prospettive per l’incremento del traffico aereo. Questo aggiornamento, unito alla prossima ultimazione dei lavori al terminal passeggeri, rappresenta un importante passo avanti verso l’attivazione dei voli di linea, un obiettivo fortemente richiesto dalla comunità tarantina. Lo rende noto Cosimo Borraccino, Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano Taranto.