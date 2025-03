Aggressione shock a Bari: donna colpita con un martello e derubata dopo il prelievo della pensione

BARI - Attimi di terrore questa mattina in via Barletta, nel quartiere Libertà di Bari, dove una donna di 67 anni è stata brutalmente aggredita e derubata subito dopo aver prelevato la pensione dal bancomat delle Poste.

L'aggressore, un uomo ancora non identificato, l’aveva seguita fino all’uscita dell’ufficio postale. Poi, in un attacco improvviso, l’ha colpita alla testa con un martello, facendola cadere a terra. Approfittando della situazione, il malvivente ha sottratto il denaro alla vittima ed è fuggito prima dell’arrivo delle Forze dell’Ordine.

La donna, soccorsa da un passante, è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico di Bari. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti la Polizia e gli esperti della Scientifica, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dell’uomo. Al momento, sono al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica e individuare il responsabile dell'efferato gesto.