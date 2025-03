“Carta&Colore” di Paolo e Vito Mastrangelo vince il Carnevale di Putignano

PUTIGNANO - Il Carnevale di Putignano, giunto alla sua 631ª edizione, ha chiuso i festeggiamenti con un trionfo di colori e creatività, registrando oltre 85.000 presenze. A vincere la competizione tra i carri allegorici è stata l’Associazione “Carta&Colore” di Paolo e Vito Mastrangelo, che ha conquistato il pubblico e la giuria con “Fiori nei cannoni”, un’opera che celebra la pace come vera forma di sovversione.

IL TEMA DELLA SOVVERSIONE E IL MESSAGGIO DI PACE

Quest’anno il Carnevale di Putignano ha abbracciato il tema della sovversione, reinterpretandolo in chiave artistica e sociale. Il carro vincitore, “Fiori nei cannoni”, si è distinto per la sua capacità di trasformare un simbolo di distruzione in un messaggio di speranza e bellezza. Come ha sottolineato Nicola Lagioia, presidente della giuria tecnica e Premio Strega, "la pace oggi è la vera sovversione".

La giornata finale, che ha visto sfilare 7 carri allegorici, 6 gruppi mascherati e 6 maschere di carattere, ha richiamato oltre 18.000 spettatori. La serata si è conclusa con il concerto de L’Orchestra della Notte della Taranta, che ha animato Piazza Principe di Piemonte, seguita dall’acclamata esibizione di N.A.I.P. e dall’irriverente spettacolo di Jimmy Tastiera.

Il Carnevale si è poi chiuso con il tradizionale rito de La Campana dei Maccheroni, che ha segnato l’arrivo della Quaresima con un’ultima abbuffata di pasta al sugo di carne e una “pioggia” di farinella.

PREMIAZIONI E RICONOSCIMENTI SPECIALI

Durante la cerimonia di premiazione, alla presenza del Presidente della Fondazione Carnevale Danilo Daresta e del Sindaco di Putignano Michele Vinella, sono stati annunciati i vincitori delle varie categorie.

Classifica Carri Allegorici:

“Fiori nei cannoni” – Ass. Carta&Colore (Paolo e Vito Mastrangelo) “Che cuore grande che hai!” – Ass. cArteinRegola (Deni Bianco) “Paradiso 2.0” – Ass. L’isola che non c’è (Diego Simone) “Regeneratio” – Ass. Cartaland (Marino Guarnieri) “Le Gardien” – Ass. Carta in Festa (Domenico Galluzzi e Lello Nardelli) “Siamo fuori dal gregge” – Ass. Carta Bianca (Francesco Lippolis) “Sovvertigine” – Ass. Con le mani (Angelo Loperfido)

Premi Speciali:

Coreografia e utilizzo musica: “Fiori nei cannoni”

Movimenti e meccanica: “Fiori nei cannoni”

Modellazione e qualità della cartapesta: “Che cuore grande che hai!”

Aspetti cromatici e uso del colore: “Che cuore grande che hai!”

Fattore Meraviglia: “Fiori nei cannoni”

Capacità di satira e allegoria: ex aequo “Che cuore grande che hai!” e “Paradiso 2.0”

Voto Popolare:

“Fiori nei cannoni” “Che cuore grande che hai!” “Siamo fuori dal gregge” “Regeneratio” “Paradiso 2.0” “Sovvertigine” “Le Gardien”

Maschere di Carattere:

SOVVERSIMPSON – Ass. culturale Fralljios e Annacost IL CORIANDOLAIO – Stefano Catera SVEGLIA È CARNEVALE – Angelo Calicchio

Gruppi Mascherati:

SOVVERSIMPSON – Ass. culturale Fralljios SOVVERSIONI DELL’ANTICO REGNO – Ass. Il Coriandolo I RIBELLI DELL’ISOLA TAKATUKA – I.C. De Gasperi-Stefano da Putignano

LE DICHIARAZIONI

Il Sindaco Michele Vinella ha dichiarato: “Un’edizione emozionante e all’altezza della nostra tradizione. Il Carnevale di Putignano ha dimostrato ancora una volta la sua forza e il suo valore culturale, grazie al lavoro straordinario di oltre 1.500 persone.”

Il Presidente Danilo Daresta, alla sua prima edizione, ha aggiunto: “Abbiamo scommesso su molte novità, come il voto popolare tramite app, e i risultati ci incoraggiano a proseguire su questa strada.”

UN EVENTO STRAORDINARIO PER LA PUGLIA

Il Carnevale di Putignano, organizzato dalla Fondazione Carnevale di Putignano, gode del supporto della Regione Puglia, del Ministero della Cultura e di numerosi partner e sponsor locali, tra cui BCC Putignano, Murgella – Caseificio Palazzo, Rossotono, Woom e Elsea. Un evento che continua a crescere, consolidandosi tra le manifestazioni più importanti d’Italia.

Con un’edizione da record, il Carnevale di Putignano si conferma una delle più grandi celebrazioni popolari del Paese, capace di mescolare tradizione, satira e spettacolo, regalando un’esperienza indimenticabile ai suoi visitatori.