Al Demodè il concerto live degli Statuto e il party “Gli anni ’80 – Il ritorno”

Demodé Club – Via Dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)



Infoline: 3397360006



Inizio concerto: 21.00

MODUGNO - Sabato 22 marzo, al Demodé Club di Modugno (Ba) giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto il concerto live della band Gli Statuto che, dopo 15 anni, tornano a Bari per presentare il loro ultimo album “Statuto Football Club”.Nati a Torino nel 1983, Gli Statuto prendono il nome dall’omonima piazza del capoluogo piemontese. Dopo parecchi concerti ai raduni Mod in tutta Italia e la pubblicazione di due demotape, la band riuscì a pubblicare i suoi primi due singoli, “Io Dio” e “Ghetto”, grazie ai quali acquisì una certa popolarità nella scena rock nazionale. Tra i primi in Italia a suonare ska con testi in italiano, nel 1988 pubblicarono il loro primo album “Vacanze”. Nel 1992 raggiunsero il massimo della popolarità nazionale grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Abbiamo vinto il Festival di Sanremo”, che si classificò nono tra le nuove proposte. Nel marzo dello stesso anno uscì l’album “Zighidà” che vendette circa 40mila copie, grazie anche al brano estivo “Piera” presentato al Festivalbar.Il loro ultimo lavoro discografico, “Statuto Football Club”, che stanno portando in giro per la Penisola, è una raccolta di 8 canzoni e sigle radio-tv tutte a tema calcistico, riarrangiate con il loro tipico stile ska-soul-pop, da sempre marchio di fabbrica della band. Attraverso leggendarie melodie condivise da più d’una generazione di tifosi, questo progetto ripercorre la storia del calcio italiano e non solo. Oltre ai brani del disco, tra cui l’iconica “La leva calcistica della classe ’68” di De Gregori e “Una vita da mediano” di Ligabue, insieme alle tracce di “Tutto il calcio minuto per minuto”, “Novantesimo minuto” e “La Domenica Sportiva”, il gruppo proporrà alcuni dei brani più famosi del loro repertorio come “Abbiamo vinto il Festival di Sanremo”, “Qui non c’è il mare”, “Piera”, “Ragazzo ultrà” e molti altri.In oltre 40 anni di musica, Gli Statuto, attualmente composti dal cantante Oscar Giammarinaro in arte oSKAr, Giulio “Arfy” Arfinengo alla batteria, Francesco Tringali alla chitarra, Alessandro “Bruce” Loi al basso, Lorenzo Bonaudo alla tromba e Gigi Rivetti alle tastiere, sono diventati una realtà unica nel panorama della musica italiana. Con il loro coerente ma non per questo mai evoluto stile mod, con la loro immediatezza e la sfrontatezza dei loro testi impegnati e talvolta ironici, con una musica ciclicamente di “moda” che è iniziata con lo ska e si è poi fusa con il soul e il powerpop, si sono rivelati totalmente originali e incatalogabili.A seguire, dopo il concerto de Gli Statuto, sarà proposto “Gli anni 80 – Il ritorno”, un grande party dance interamente dedicato agli anni Ottanta e a tutti i successi e tormentoni musicali che hanno accompagnato quel periodo con vocalist, corpo di ballo ed effetti speciali. Uno show pensato per i giovani di ieri, oggi un po’ più cresciuti, per tornare a quei momenti di divertimento e spensieratezza.