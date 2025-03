Al Demodé si festeggia San Patrizio con i dj Moskino e Dario D

Infoline: 3397360006



Apertura: 22.00

MODUGNO - Venerdì 21 marzo al Demodé Club di Modugno (Ba) giunto quest’anno alla sua venticinquesima stagione, sarà proposto il “Saint Patrick Erasmus party”, una grande festa tutta di verde in onore del santo patrono dell’Irlanda, che vedrà esibirsi in consolle i dj Moskino e Dario D.Il primo, in attività dagli anni Novanta, è un artista barese con molte esperienze in giro per l’Italia e all’estero. Vito Mosca, come è conosciuto all’anagrafe, è stato resident dj al Billionaire di Montecarlo e in quello di Malindi, in Kenya. Osservando il “sound urban” che attualmente spopola nei club internazionali, ha di recente creato “Hasta El Amanecer party”, un suo format personale incentrato sui suoni caldi caraibici e latini. Dario D è invece resident dj del Demodé, che durante la sua performance abbraccerà vari generi musicali per far divertire e ballare tutti sino a tardi.La serata, pensata per celebrare la festività di San Patrizio, patrono dell’Irlanda, si presenterà come un viaggio tra suoni e colori abbracciando un mix di culture, melodie e stili per condurre il pubblico, come suggerisce il termine “Erasmus” all’interno dello stesso titolo, a conoscere persone provenienti da tutto il mondo e a intraprendere un’inconsueta esperienza di scambio interculturale.Il weekend del Demodè Club proseguirà con il concerto della band Statuto, particolarmente nota per il loro stile ska e i testi spesso impegnati e ricchi di significato sociale. Durante il live proporranno dal vivo i brani del loro album "Statuto Football Club", una raccolta di otto brani e sigle radio- televisive legate al mondo del calcio, riarrangiate nello stile inconfondibile ska-soul-pop della band. Non mancheranno i loro brani più iconici, tra cui "Piera".Domenica, in conclusione, si terrà una nuova “Roda de Samba”, una vera e propria esperienza di vita che trasporta il pubblico nel cuore delle strade e delle tradizioni brasiliane. Durante questo appuntamento si esibiranno anche i Conjunto Substantia Nigra e alcuni ospiti speciali.