Al via la mostra "Colors for Peace" con i disegni realizzati da bambini di oltre 150 nazioni

ROMA - Dal 10 aprile all'11 maggio 2025, il Palazzo delle Esposizioni di Roma ospiterà la mostra "Colors for Peace", un'esposizione gratuita che raccoglie disegni realizzati da bambini di oltre 150 nazioni. L’iniziativa, promossa dall’associazione Colors for Peace, celebra il decimo anniversario della sua fondazione nel 2015 a Sant’Anna di Stazzema, unendo la creatività dei più piccoli a un potente messaggio di speranza e inclusione.

La mostra presenta una selezione straordinaria di oltre 800 opere in un percorso immersivo che raccontano la visione della pace attraverso l'arte dei bambini di oltre 150 paesi, distribuite lungo un'ideale linea equatoriale. Ogni opera abbraccia messaggi di pace, solidarietà e unità tra i popoli, offrendo una visione globale e collettiva del futuro. Con oltre 200.000 disegni raccolti in dieci anni, Colors for Peace è oggi la più grande collezione mondiale di arte infantile dedicata al tema della pace, una testimonianza unica della capacità dei bambini di immaginare un mondo migliore.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo giovedì 10 aprile alle ore 14:00 presso il Palazzo delle Esposizioni, in Via Milano, 13, Roma. La mostra sarà gratuita e accessibile al pubblico dal martedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle ore 20:00, con ultimo ingresso consentito un’ora prima della chiusura.

Con disegni prodotti da bambini tra i 3 e gli 11 anni, provenienti da tutti i continenti, Colors for Peace dimostra che l’arte, nella sua purezza e semplicità, può superare ogni barriera culturale e geografica, diventando un potente linguaggio universale. Attraverso i colori e la creatività dei più piccoli, la pace diventa una realtà visibile, un sogno che unisce generazioni e continenti.

I bambini con la loro creatività e con i colori, costruiscono ponti tra le generazioni, per vivere in un mondo di pace. Colors for Peace è un viaggio emozionante nell’immaginario dei bambini di tutto il mondo, un messaggio di speranza che celebra il valore universale della pace e l’incredibile potere dell’arte per unire le generazioni.





• Associazione Colors for Peace

Email: coloriperlapace@gmail.com

Tel.: +39 3482802890

Sito: www.colorsforpeace.org





• Palazzo delle Esposizioni

Sito: www.palazzoesposizioniroma.it

Indirizzo: Via Milano, 13, 00184 Roma