Inter, Inzaghi dopo la vittoria contro l'Udinese: ''Primo tempo perfetto, è una vittoria importante''

MILANO - L'Inter batte l'Udinese 2-1 a San Siro con i gol di Arnautovic e Frattesi, entrambi su assist di Dimarco. Dopo un primo tempo dominato, i nerazzurri soffrono nella ripresa, con l'Udinese che accorcia con Solet e Sommer decisivo con due parate straordinarie. Tensione nel finale, con l'espulsione di Inzaghi e il triplice fischio che porta l'Inter a 67 punti in Serie A.

A fine gara il tecnico nerazzurro ha commentato con queste parole la vittoria contro i friulani:

“Rischiavamo di non vincere una partita dove avevamo fatto un grandissimo primo tempo, nella ripresa non abbiamo approcciato bene ma avevamo rischiato poco. Dopo il gol di Solet abbiamo perso distanze e lucidità: mi sono arrabbiato per questo, a volte l'adrenalina gioca brutti scherzi, mi dispiace che sarò squalificato nel match contro il Parma e chiedo scusa. Sul gol subito avremmo dovuto fare meglio: dei 5 cambi 4 sono forzati, Arnautovic e Frattesi avevano subito dei colpi mentre Dimarco e Darmian erano al rientro dopo 4 settimane e Calhanoglu ha giocato 180' in Nazionale. Mercoledì non ci sarà Asllani, per questo ho bisogno di Hakan che non può giocare sempre: è difficile quando si gioca ogni 72 ore. Nel finale non abbiamo più giocato, ma nel primo tempo l'Inter ha giocato da grandissima squadra contro un'Udinese fisica e molto forte, e la loro crescita ha inciso sul nostro secondo tempo. Penso però che si debba parlare soprattutto dei nostri primi 45'.

Noi siamo una squadra nata per giocare e farlo bene tecnicamente, quando non riusciamo affrontiamo momenti complicati. Mi sento apprezzato dalla mia Società, dai miei tifosi e sto molto bene con i miei giocatori: ho un grandissimo rapporto con tutti, c'è grande sintonia. Adesso andiamo avanti grazie a una vittoria importante, sappiamo che c’è ancora tanto da pedalare. ”