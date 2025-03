Alberobello: dal 13 al 23 marzo 2025 Casa Alberobello ospita la III edizione di Criòus, il festival d’autore del fumetto e dell'illustrazione

ALBEROBELLO - Mancano appena due giorni al taglio del nastro per l’avvio della terza edizione di Criòus, il festival del fumetto e dell’illustrazione, che l’Associazione Chianche di Carta, in collaborazione con il Presidio del Libro di Alberobello, insieme alla Pro Loco, sotto gli auspici di Cepell e di Libri nei vicoli del Borgo, con il patrocinio del Comune di Alberobello e con la partecipazione di Bass Culture e Locus Festival come media partner, è lieta di inaugurare mercoledì 13 marzo.

“Con determinazione e impegno, l’Amministrazione, insieme a importanti associazioni che operano sul territorio, è riuscita a portare il fumetto ad Alberobello, nella sua forma espressiva più alta, che oltre a essere linguaggio creativo, è forma letteraria, è identità, è mezzo di comunicazione che accomuna ‘i giovani di tutte le età’”, dichiara il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo. “Un progetto in cui abbiamo creduto molto e che oggi, con la sua terza edizione, siamo certi non smetterà di stupirci, continuando ad alimentare nuovi racconti, magari ispirati da #pietramadre, il concept di Alberobello candidata a Capitale italiana della Cultura 2027, che in questa fase ci sta tanto a cuore.”

Dopo mesi di attesa, è online il calendario completo delle attività, pronte a coinvolgere il pubblico più giovane (dai 3 ai 99 anni) in un viaggio immersivo nel mondo del fumetto e dell'illustrazione. La grande novità di questa edizione sarà il ricco calendario delle mostre, che tra le altre cose dedica uno spazio importante a Giulio Rincione, straordinario artista, illustratore e fumettista, conosciuto con lo pseudonimo di Batawp. Rincione esporrà 90 delle sue tavole, oltre ad alcuni dei suoi personaggi più noti. Saranno inoltre esposte le opere di Alessio Fortunato, Paolo Castaldi e Francesca Cosanti.

"Con Criòus, il fumetto diventa non solo una forma di espressione artistica, ma anche uno strumento di welfare culturale, capace di coinvolgere e arricchire tutta la comunità. Il nostro obiettivo è creare un benessere condiviso, attraverso la cultura, che possa abbracciare ogni angolo del nostro territorio, dalle nuove generazioni agli adulti, stimolando la creatività e il dialogo tra diverse culture", ha spiegato l’Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni, Valeria Sabatelli. “Alberobello, candidata a Capitale Italiana della Cultura 2027, trova anche in questo festival l’occasione per rafforzare il legame tra il patrimonio immateriale della nostra città e le forme artistiche contemporanee, alimentando così un processo di crescita culturale che arricchisce la nostra identità e promuove la coesione sociale."

Come di consueto, il festival si svolgerà presso Casa Alberobello, in Largo Martellotta, un luogo simbolo della cittadina pugliese, che edizione dopo edizione si afferma sempre più come un autorevole punto di riferimento sul territorio per appassionati, esperti e curiosi del settore. L'ingresso agli eventi sarà libero e tutti gli appuntamenti saranno gratuiti, per consentire a tutte, tutti e tutt* di partecipare e vivere un'esperienza unica.

“Quando abbiamo allestito la prima edizione di Criòus, non avremmo mai pensato di arrivare qui”, conclude Giuseppe Palmisano, Presidente di Chianche di Carta. “L’arte illustrata, come il fumetto, non smette di stupirci di anno in anno e di invitarci a proseguire in questa straordinaria avventura che si chiama creatività.”

Il programma di Criòus 2025 prevede una serie di eventi di grande interesse, tra cui mostre, workshop, presentazioni di libri e incontri con autori e artisti di fama. Ogni giorno ci sarà l'opportunità di scoprire nuovi mondi e dare spazio alla creatività.

Ecco le attività in programma:

13/03

19:30 – INAUGURAZIONE

Ospite Giulio Rincione, presenta il giornalista Massimiliano Martucci

14/03

10:00 – MASTERCLASS con Giulio Rincione

Partecipano gli studenti del Liceo artistico IISS DA VINCI di Martina Franca – docenti Annalisa Piergianni, Vittorio La Corte, Luigi Traverso - Classi 4^C e 5^C Arti figurative

19:00 – INCONTRO PUBBLICO con Giulio Rincione, dialoga Giuseppe Lamola “Gli Audaci”

16/03

16:30 – MASTERCLASS con Alessio Fortunato

Partecipano gli studenti della scuola secondaria di primo grado Plesso G. BATTAGLINI dell’I.C. CHIARELLI di Martina Franca - docenti Letizia Colucci, Vita De Marco e Maria Pia Pugliese

19:00 – INCONTRO PUBBLICO con Alessio Fortunato, dialoga Cristina Ancona

17/03

10:00 – PRESENTAZIONE del libro di Paolo Castaldi “Ethenesh”

Partecipano gli studenti dell’I.I.S.S. Agrario Alberghiero “BASILE CARAMIA - GIGANTE” di Alberobello - docente Mirella Di Vincenzo - Classi 4^A - 4^B indirizzo agrario - 4^A e 4^D indirizzo alberghiero

19:00 – PRESENTAZIONE del libro di Paolo Castaldi “Ethenesh”, dialoga Mirella Di Vincenzo

21/03

10:00 – LABORATORIO a cura di Francesca Cosanti con gli studenti delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo “DON L. MOREA - TINELLI” - docenti Locorotondo, De Cataldo, Capotorto, Facciolla, Musaio, Russo, Santoro, Maggi

11:30 – LABORATORIO a cura di Francesca Cosanti con gli studenti delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo “DON L. MOREA -TINELLI” - docenti Locorotondo, De Cataldo, Capotorto, Facciolla, Musaio, Russo, Santoro, Maggi

19:00 – PRESENTAZIONE del libro di Francesca Cosanti “Un anno con Gianni e Pinotta” dialoga Antonella Girolamo.

23/03

16:30 – MASTERCLASS con Valerio Bindi

Partecipano gli studenti della scuola secondaria di primo grado Plesso G. BATTAGLINI dell’I.C. CHIARELLI di Martina Franca - docenti Letizia Colucci, Vita De Marco e Maria Pia Pugliese

19:00 – PRESENTAZIONE del libro di Valerio Bindi “Che cos’è un fumetto”, dialoga Nando Cannone.

MOSTRE

DAL 13 AL 23 MARZO 2025

GIULIO RINCIONE - DA PAPERO A DIRT

ALESSIO FORTUNATO - DA NEROMANTIQUE A EDGAR ALLAN POE

PAOLO CASTALDI - ETENESCH

FRANCESCA COSANTI - UN ANNO CON GIANNI E PINOTTA

CALENDARIO SERVECO - ACQUA, L’INIZIO E LA FINE DI TUTTO

LICEO ARTISTICO IISS DA VINCI DI MARTINA FRANCA - AI GENERATION

INGRESSO GRATUITO E PARTECIPAZIONE GRATUITA AGLI EVENTI

orari di apertura: LUN-VEN 17:00 - 20:00 • SAB-DOM 10:00 - 13:00 / 17:00 - 20:00

INFO per prenotazioni visite scolastiche: +39 3486058365

Il fumetto è cultura, il fumetto è D’PÈTƏ.



Vi aspettiamo a Criòus, dove il fumetto incontra la cultura!