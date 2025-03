Alex Britti terzo attesissimo ospite del Multiculturita Summer Festival di Capurso

CAPURSO - Dopo l’annuncio di, arriva anche il nome ditra i protagonisti della XXIII edizione del, che dal 17 al 19 luglio animerà Capurso, alle porte di Bari, con tre giorni di grande musica italiana.

Il cantautore e chitarrista romano salirà sul palco il 18 luglio, portando nel comune pugliese una tappa del suo tour estivo dedicato a celebrare It.Pop, l'album che segnò l’inizio della sua longeva carriera. Durante la serata, Britti regalerà al pubblico un viaggio musicale tra i suoi più grandi successi: da Gelido a Da piccolo, da Solo una volta a La vasca, passando per brani indimenticabili come Oggi sono io, 7000 caffè, e i più recenti Tutti come te, Nuda, Supereroi e Uomini. Un mix di blues, rock e cantautorato italiano che promette di rendere lo spettacolo un’esperienza unica.

Il festival si aprirà il 17 luglio con Francesco Renga, che porterà sul sagrato della suggestiva Reale Basilica di Maria SS. del Pozzo l’unica data pugliese del suo tour "Angelo-Venti", dedicato al ventennale della celebre canzone vincitrice di Sanremo. Un brano che ha segnato la carriera dell’artista e che continua a emozionare il pubblico.

Chiuderà la rassegna, il 19 luglio, Cristiano De André con lo spettacolo “De André canta De André - Best of Estate 2025”, esclusiva regionale. Reduce dalla sua recente esibizione sanremese con Bresh sulle note di Creuza de mä, Cristiano guiderà il pubblico in un viaggio intenso attraverso il repertorio del padre Fabrizio, accompagnato dai suoi storici musicisti e da un tocco personale che da anni incanta fan e critica.

I biglietti per il concerto di Alex Britti saranno disponibili a partire dalle 18 di oggi su Ciaotickets.it, Ticketone e nei punti vendita abituali. I biglietti per i live di Renga e De André sono già acquistabili sugli stessi circuiti.

Il Multiculturita Summer Festival, organizzato in collaborazione con il Comune di Capurso, si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale pugliese.

Per info:

📞 080.512.76.45

📧 info@multiculturita.it