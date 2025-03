Cine Cittadella, al via la rassegna dedicata al mondo del noir

BARI - Parte mercoledì 19 marzo la rassegna cinematografica dedicata al mondo del noir alla Cittadella degli artisti di Molfetta. Fino a venerdì 21 marzo in proiezione due storici film di Alfred Hitchcock e Joseph Losey, oltre a un intenso documentario del molfettese Giuseppe Boccassini.

Mercoledì 19 marzo alle ore 18 e 20.30 in proiezione Spellbound – Io ti salverò, in assoluto uno dei più grandi successi nella carriera di Hitchcock, per il quale ricevette una nomination agli Oscar. Una storia che unisce amore e segreti in una clinica psichiatrica.

Giovedì 20 marzo, sempre alle ore 18 e 20.30, è la volta de Il servo, pellicola del 1963 considerata il capolavoro di Joseph Losey, vincitore del premio come miglior regia per un film straniero all’edizione 1966 dei Nastri d’argento. Nella storia Tony, un giovane e ricco esponente dell'alta borghesia di Londra, assume alle proprie dipendenze un nuovo domestico, il riservato Hugo Barrett; ma fin da subito, la presenza di Barrett suscita la diffidenza della fidanzata di Tony, Susan. La situazione si complica ulteriormente quando Barrett viene raggiunto da Vera, la sua presunta sorella, che seduce Tony e lo coinvolge in un pericoloso triangolo.

Chiude la rassegna venerdì 21 marzo alle ore 20.30 Ragtag, film in cui Giuseppe Boccassini confeziona un collage di ordine storico cronologico, basato su un ampio corpus di filmatitratti dalla cosiddetta epoca classica del cinema americano, definito dai critici francesi degli anni Cinquanta, film noir. Al termine della proiezione il regista incontrerà il pubblico in sala.

Biglietto intero per i film Spellbound e Il servo 5 euro, per Ragtag 1 euro, disponibile online al sito cinemacittadella.it e al botteghino della Cittadella degli artisti (via Bisceglie 775, Molfetta), attivo dalle ore 17 e chiuso il lunedì. Prevista anche la possibilità di usufruire della promozione #Cittadellacard per l’acquisto a prezzo scontato per quattro, sei, otto ingressi o dieci alle proiezioni. Accettate Carta docente e Carta Giovani nazionale. Per info si può chiamare il numero 392 16 38 782.

Cine Cittadella è un progetto a cura della Società cooperativa Teatri di Bari.