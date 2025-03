“Peccato originale”, Antonio Colasanto fa memoria del testimone di giustizia Mario Nero

FOGGIA - «Vi ritroverete a leggere di un uomo solo. Abbandonato da tutto e tutti, finanche dal proprio coraggio. Reo di aver violato un Vangelo apocrifo ma canonico per l’uomo. Rinnegato tre volte come Cristo e condannato come un Giuda». Ė da qui che si muove “Peccato originale” (Transeuropa edizioni), il nuovo libro di Antonio Colasanto che sarà presentato venerdì 21 marzo 2025, alle ore 18.30, a Foggia negli spazi della bottega “centonove/novantasei” nell’ambito dei “Venerdì in Bottega”. Libri, sapori, laboratori che hanno la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, conoscere meglio le storie delle vittime di mafia o dei testimoni di giustizia. Come quella di Mario Nero, che la sera del 6 novembre 1992 vide in faccia l’esecutore materiale dell’assassinio dell’imprenditore edile Giovanni Panunzio, ucciso dalla mafia per essersi ribellato al racket. Qualche giorno dopo l’omicidio, Mario Nero si recò in Questura per testimoniare. Da quel momento in poi la sua vita non fu più la stessa, come ricorda l’autore foggiano che nel 2023 ha pubblicato il suo primo libro dal titolo “Favugne. Storie di mafia foggiana”.

Alla presentazione del libro, insieme all’autore Antonio Colasanto, sarà presente anche Stefano Corsi, del Teatro della Polvere. “Peccato originale”, dunque, non è un libro autobiografico né un romanzo di storiografia criminale. È l’allegoria romanzata di una catarsi di Stato. Ė un viaggio emotivo e morale, che sfida il lettore a confrontarsi con le contraddizioni proprie e di un territorio macchiato da un “peccato originale” che non si riesce a espiare. La prefazione del libro è dello scrittore Davide Grittani che evidenzia: «Questa non è una storia di resistenza, semmai di insofferenza. La fonte battesimale che cancella ogni addebito, rimane il coraggio».

Al termine della presentazione è prevista una degustazione dei taralli “Volìo” e del vino “Rosso Libero”. I



“Venerdì in Bottega” si inseriscono nel programma di eventi culturali e sociali organizzati da “centonove/novantasei”, la bottega che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre/ la rete di imprese per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto. Come la presentazione di “Peccato originale”, che vuole contribuire a fare memoria di Mario Nero, secondo testimone di giustizia in Italia.