"ALIS New World" torna a Bari: il grande show del circo contemporaneo dal 15 al 17 marzo

BARI - Mancano esattamente tre settimane al grande ritorno dia Bari. Il family show che ha incantato il mondo torna in città con uno spettacolo completamente rinnovato: nuovi artisti, nuove emozioni e una veste ancora più entusiasmante.

Dopo il grande successo di "ALIS" nel dicembre 2022, con quattro sold out e oltre 8.500 spettatori, il capoluogo pugliese si prepara ad accogliere nuovamente i Top Performers del Cirque du Soleil. Il Palaflorio ospiterà quattro repliche dell’evento, che vedrà in scena un cast stellare con i migliori artisti internazionali del circo e delle performing arts contemporanee: acrobati, giocolieri, aerialisti ed equilibristi, applauditi sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Un cast internazionale di stelle

Diciotto straordinari artisti provenienti da Stati Uniti, Argentina, Russia, Mongolia, Ucraina, Francia, Grecia e Italia si esibiranno in performance ai limiti delle possibilità umane, regalando momenti di pura magia e adrenalina.

A guidare lo spettacolo sarà il Maestro di Cerimonia Pippo Crotti, poliedrico artista entrato nella famiglia WTP nel 2018 dopo aver partecipato a oltre 1.500 repliche di "Totem" del Cirque du Soleil. La sua energia coinvolgerà il pubblico fin dalle prime battute, trasformando gli spettatori in veri protagonisti dello show.

Ad affiancarlo, un volto amatissimo della TV italiana: Barbara Abbondanza, storica interprete dell’Orchessa Orchidea nel programma Rai per bambini "La Melevisione". Questa volta vestirà i panni di una Regina di Cuori inedita, che accompagnerà Alice nel suo viaggio di crescita, sfidando paure e insicurezze in una performance emozionante.

Un'esperienza visiva e sonora unica

Lo spettacolo sarà arricchito da scenografie spettacolari, coreografie coinvolgenti e giochi di luci mozzafiato, il tutto accompagnato da una colonna sonora avvincente, spesso suonata dal vivo e creata appositamente per l'evento.

Con una durata di un’ora e quaranta, "ALIS New World" sarà molto più di uno spettacolo: sarà un viaggio onirico, un invito a riscoprire la capacità di meravigliarsi e sognare.

Le parole del fondatore

Gianpiero Garelli, Fondatore e Presidente della compagnia "Le Cirque Top Performers", esprime grande entusiasmo per questa nuova avventura:

"Siamo orgogliosi di riportare a Bari la nuova veste di ALIS, con uno show totalmente rivisto e con nuovi, strabilianti numeri dei nostri performers. Questo spettacolo segna un traguardo speciale per noi: dieci anni di attività della compagnia con oltre 400.000 spettatori in tutto il mondo. Vi aspettiamo per continuare a sognare, sempre più in grande, insieme a noi!"

Un evento imperdibile per tutta la famiglia, che promette di lasciare il pubblico con il fiato sospeso e il cuore colmo di meraviglia.