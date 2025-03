Regione Puglia: uno spot e un progetto culturale per promuovere la parità di genere

BARI - In occasione della, laha lanciato due iniziative volte a valorizzare il ruolo delle donne nelle istituzioni e a promuovere la parità di genere attraverso l'arte e la cultura. Le iniziative sono state presentate questa mattina alalla presenza delle assessore(Politiche di Genere) e(Cultura e Legalità), nonché della

Come sottolineato dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, questi progetti rappresentano un impegno concreto dell'amministrazione regionale per garantire la pari dignità sociale tra cittadine e cittadini, grazie a una collaborazione tra assessorati, dipartimenti e società partecipate.

"Puglia, Unica al femminile": uno spot per dare voce alle donne nelle istituzioni

Lo spot "Puglia, Unica al femminile", ideato dall'assessora Triggiani insieme ad Annalisa Fauzzi (Struttura speciale Comunicazione Istituzionale), mette in luce il contributo quotidiano delle donne che ricoprono cariche istituzionali in Regione Puglia. Assessore, direttrici, presidenti e consigliere raccontano la loro esperienza e il valore del loro impegno in ambiti cruciali come l'innovazione, la sostenibilità ambientale, la cultura e il welfare.

“La Puglia è una terra unica al femminile, come recita il claim dello spot. Volevo raccontare le competenze, il valore e la passione delle donne che, ricoprendo ruoli apicali, contribuiscono alla crescita della nostra regione,” ha dichiarato Triggiani. “Siamo al servizio della comunità e vogliamo essere portatrici di diritti, uguaglianza e politiche di conciliazione vita-lavoro, affinché nessuna donna venga lasciata indietro.”

Lo spot si conclude con il messaggio corale "C'è una Puglia che fa la differenza, in ognuna di noi", accompagnato da parole chiave rappresentative del ruolo e delle competenze delle protagoniste: Crescita, Protezione, Inclusione, Intuito, Opportunità, Progresso. La versione integrale del video sarà diffusa l'8 marzo.

Arte, cultura ed empowerment femminile: un percorso per il cambiamento

Oltre allo spot, la Regione ha presentato il progetto "Empowerment femminile attraverso la musica, l’arte e la sensibilizzazione", promosso dal Dipartimento Welfare e realizzato da Puglia Culture. L'iniziativa mira a favorire la parità di genere attraverso il linguaggio artistico e coinvolge direttamente le scuole, gli istituti d'arte e le comunità giovanili.

Tra le azioni previste:

La realizzazione del brano musicale "Mangia la mela" , composto dalle cantautrici pugliesi Erica Mou e Carolina Bubbico , nell’ambito della campagna GeneriAMo (a cura degli artisti Flavio&Frank ).

Un concorso artistico e una mostra collettiva che coinvolgerà i licei artistici e gli istituti d'arte pugliesi per reinterpretare il tema della parità di genere attraverso fotografia, video, grafica e illustrazione .

La produzione di uno spot con testimonial del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, per sensibilizzare sulla violenza assistita.

Viviana Matrangola, assessora alla Cultura e Legalità, ha sottolineato l'importanza del progetto: “La Giornata internazionale della Donna è un’occasione per riflettere sui passi avanti fatti verso la parità di genere. La strada è ancora lunga, ma la Regione Puglia sta mettendo in campo strumenti concreti per contrastare le diseguaglianze. Il cambiamento sociale richiede tempo, ma i diritti vanno costruiti e difesi giorno per giorno.”

Cultura come veicolo di consapevolezza

Il progetto trasforma la cultura in un mezzo per stimolare il cambiamento e rendere i giovani protagonisti attivi nella lotta contro gli stereotipi e la violenza di genere.

Il brano "Mangia la mela" sarà diffuso nelle scuole, teatri e centri di aggregazione giovanile, con il supporto di Ambiti Territoriali Sociali, Forum del Terzo Settore e Centri Antiviolenza (CAV). Inoltre, gli studenti potranno reinterpretarlo attraverso opere artistiche, che saranno esposte in una mostra itinerante nei principali spazi culturali pugliesi.

Valentina Romano, Direttrice del Dipartimento Welfare, ha dichiarato: “Al centro del progetto c'è un brano musicale che rappresenta un inno alla libertà, all'autodeterminazione e alla rottura degli stereotipi. Questa canzone sarà il punto di partenza per laboratori e incontri con i giovani pugliesi, affinando il loro spirito critico e la consapevolezza sui temi della parità di genere.”

Il Presidente di Puglia Culture, Paolo Ponzio, ha aggiunto: “Questa iniziativa è una preziosa occasione per sensibilizzare i giovani su un tema fondamentale. Grazie alla Regione Puglia, stiamo costruendo un percorso culturale che non solo celebra il talento artistico, ma stimola una riflessione collettiva sulla violenza di genere e la parità.”

Le autrici del brano, Erica Mou e Carolina Bubbico, hanno dichiarato: “‘Mangia la mela’ è un inno alla libertà e all'autodeterminazione. Vogliamo cancellare le parole dello stereotipo e costruire un vocabolario nuovo, che illumini l'unicità e la ricchezza della diversità.”

Un messaggio di speranza e cambiamento

La campagna prevede anche uno spot ambientato in una serra, simbolo di crescita, in cui la parità di genere può prosperare e dare frutti. Il video, che coinvolgerà figure di spicco dello spettacolo, della musica e dello sport, sarà diffuso su TV, social media e piattaforme digitali, con proiezioni nei teatri e nei contesti educativi.

L’obiettivo è lasciare un messaggio potente e duraturo: la parità di genere non è solo un traguardo da raggiungere, ma una responsabilità collettiva che deve essere coltivata ogni giorno.