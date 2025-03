Caso Monopoli, Michel Maritato nominato consulente della famiglia: “Verità e giustizia per Donato”

La nomina di Michel Emi Maritato rappresenta dunque un passo significativo in questa battaglia, con il criminologo che affiancherà la famiglia Monopoli per supportarla nel delicato cammino legale e investigativo, offrendo consulenza e soluzioni per far emergere ogni dettaglio utile alla ricerca della verità. “Giustizia per Donato” è il grido che continua a riecheggiare, un appello che non può restare inascoltato. “La famiglia Monopoli, con determinazione e coraggio, non si arrende e chiede che venga fatta luce su quanto accaduto. I cari di Donato meritano rispetto e verità”, conclude Michel Emi Maritato.

“Donato, giovane di 26 anni di Cerignola, il 6 ottobre 2018 fu vittima di una brutale aggressione in una discoteca di Foggia. Dopo sette mesi di agonia, il suo cuore ha cessato di battere, lasciando un vuoto incolmabile e troppe domande senza risposta - premette Maritato -. Dopo un percorso giudiziario travagliato e complesso, lo scorso 14 febbraio la quinta sezione penale della Corte di Cassazione aveva stabilito che il processo è da rifare, annullando con rinvio la sentenza del processo di appello nei confronti dei due assalitori, condannati in secondo grado rispettivamente a 10 e 7 anni di reclusione. I giudici hanno ordinato un nuovo processo di appello, attendiamo adesso di conoscere le motivazioni che dovrebbero essere rese note a breve. Ma certamente questa decisione giudiziaria davvero non ci piace”, ha continuato il noto criminologo. In uno scenario difficile e doloroso, i cari di Donato cercano verità e giustizia.