Alla Camera dei Deputati l’incontro Nazionale di APAMRI, si è discusso del futuro delle attività sociali: presente anche la Puglia

Otto regioni già coinvolte, nominati dipartimenti nazionali e delegati territoriali. Obiettivo: promuovere il sociale e il riconoscimento delle donne al merito della Repubblica





Nella prestigiosa sede della Camera dei Deputati si è svolto l’incontro nazionale di APAMRI (Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana), un evento che ha visto la partecipazione di circa 98 membri provenienti da otto regioni italiane: Lombardia, Veneto, Marche, Molise, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia.





Durante l’incontro, si è discusso della realizzazione e promozione di un’attività strutturata a livello nazionale, con la formazione di dipartimenti dedicati che opereranno sui territori. Inoltre, sono stati designati delegati territoriali, provinciali e regionali, le cui nomine verranno ufficializzate nel prossimo incontro alla Camera.





Nel corso della giornata, l’assemblea ha confermato all’unanimità il Grande Ufficiale Giuseppe Trieste, Presidente emerito dell’associazione FIABA, come Presidente Onorario di APAMRI.





Presenti all’evento anche il Presidente Nazionale degli Insigniti di APAMRI, Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo, il Segretario Generale, Commendatore Michele Grillo, l’Onorevole Carla Giuliano, Presidente dell’Associazione Parlamentare, le Vicepresidenti dell’Associazione Parlamentare, Onorevole Stefania Marino e Onorevole Beatriz Colombo e Pier Luigi Fragomeni consigliere con i rapporti istituzionali. Presenti anche il Senatore Roberto Mura e Mauro Marino e gli Onorevoli Giorgio Lovecchio e Francesca Galizia.





I parlamentari intervenuti hanno espresso grande soddisfazione per l'iniziativa e garantito il loro pieno sostegno alle attività previste per il 2025, con un focus su sociale, cultura e sostegno alle fasce più vulnerabili.





In particolare, APAMRI collaborerà con la Fondazione Banco Alimentare per contrastare lo spreco alimentare e supportare chi è in difficoltà, attraverso raccolte, distribuzioni e iniziative di sensibilizzazione.





Parallelamente, verranno promossi eventi culturali e attività educative per diffondere i valori della solidarietà e del merito, coinvolgendo istituzioni, scuole e associazioni.





L’obiettivo è rafforzare il senso di comunità e offrire opportunità concrete a chi ne ha più bisogno, grazie alla sinergia tra APAMRI, il Parlamento e il terzo settore.





Uno degli obiettivi principali sarà quello di promuovere e segnalare un numero sempre maggiore di donne per il conferimento dell’onorificenza al Merito della Repubblica Italiana. Il tema è stato particolarmente sentito in prossimità dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, un momento di riflessione sui traguardi raggiunti ma anche sulle disparità ancora presenti. L’incontro ha rappresentato un'occasione per ribadire l’impegno di APAMRI nel valorizzare il ruolo delle donne.





«L’impegno di APAMRI è quello di tradurre i valori della nostra onorificenza in azioni concrete per il bene della collettività. Dobbiamo essere un punto di riferimento per chi ha bisogno, con iniziative di supporto e valorizzazione del merito» ha dichiarato il Cavaliere Ufficiale Riccardo Di Matteo.





Sulla stessa linea anche l’Onorevole Carla Giuliano, che ha sottolineato: «La collaborazione tra APAMRI e le istituzioni è fondamentale per rafforzare l’impatto delle attività benefiche sul territorio. Il nostro obiettivo comune è quello di dare voce e riconoscimento a chi è rimasto indietro».





L'Onorevole Stefania Marino ha dichiarato: «Questo incontro segna un passo importante nel rafforzamento delle iniziative sociali e culturali. APAMRI svolge un ruolo fondamentale nel promuovere il merito e la solidarietà, valori che devono essere sempre più radicati nella nostra società».





L'Onorevole Beatriz Colombo ha aggiunto: «Sosteniamo con convinzione le attività di APAMRI, che rappresentano un esempio concreto di come le istituzioni e il terzo settore possano collaborare al servizio del tessuto sociale del nostro Paese».





A chiudere l’incontro, le parole del Commendatore Michele Grillo: «Essere insigniti al Merito della Repubblica non è solo un titolo, ma un impegno costante nel sostenere i più deboli. APAMRI continuerà a lavorare per rendere tangibili i principi di solidarietà e servizio».





L’Associazione ha, inoltre, ringraziato tutti i membri che hanno aderito e contribuito alla crescita del progetto, auspicando un coinvolgimento sempre maggiore di nuovi soci e realtà territoriali. Il prossimo incontro, che si terrà nuovamente alla Camera dei Deputati, rappresenterà un ulteriore passo avanti nel consolidamento delle attività a livello nazionale.