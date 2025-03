Allerta gialla in Puglia: forti venti meridionali e mareggiate da domani

BARI - La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo per la giornata di domani,, riguardante condizioni di forte instabilità atmosferica che interesseranno in particolare lae, localmente, i settori ionici della

A partire dal primo pomeriggio di lunedì 24 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevede il persistente rinforzo dei venti dai quadranti meridionali, con intensità variabile da forte a burrasca. Le raffiche più intense potranno determinare disagi, in particolare lungo le coste e nelle zone esposte.

Mareggiate lungo le coste

In concomitanza con i forti venti, saranno possibili mareggiate lungo le coste esposte, con onde di considerevole altezza che potrebbero causare problemi alla navigazione, alle infrastrutture portuali e ai tratti costieri più vulnerabili.

Allerta Gialla per rischio vento in tutta la Puglia

A seguito di queste previsioni, è stata emessa un'Allerta Gialla per rischio vento valida su tutto il territorio pugliese a partire dalle ore 12:00 di lunedì 24 marzo 2025 e per le successive 18-24 ore. Si invita la popolazione a prestare particolare attenzione, soprattutto in prossimità di alberi, impalcature, cartelloni pubblicitari e lungo le coste.