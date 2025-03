Allerta meteo in Puglia: piogge, tempeste e rischio idrogeologico nelle prossime 24-36 ore

BARI - A partire dal, giovedì, e per le successive, lasarà interessata da, che potranno assumere il carattere didi forte intensità, con particolare attenzione aieddella regione.

Dettagli della Previsione:

Dal tardo pomeriggio di oggi (27 marzo 2025), alle ore 20:00 , le precipitazioni si estenderanno a gran parte della regione, con fenomeni anche a carattere di rovescio o temporale. I quantitativi cumulati di pioggia potranno essere localmente moderati .

Il maltempo sarà accompagnato da attività elettrica, forti raffiche di vento, e locali grandinate. Si segnala anche un possibile incremento dei livelli idrometrici nei fiumi principali e secondari della zona.

Allerta Gialla:

A partire dalle ore 20:00 di oggi, e per le successive 24 ore, è stato dichiarato un allerta gialla per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali su tutta la Puglia. I fenomeni meteo intensi potrebbero causare criticità idrogeologiche, in particolare in aree vulnerabili e soggette a allagamenti.

Si invita la popolazione a prestare attenzione, evitare spostamenti non necessari, e rimanere aggiornati sulle condizioni meteo. Si raccomanda di seguire le indicazioni delle autorità locali e di adottare le precauzioni necessarie per ridurre i rischi derivanti dal maltempo.