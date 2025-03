Andria, incidente in monopattino: non ce l’ha fatta Emanuele Mansi

- Non ce l’ha fatta Emanuele Mansi, il 37enne originario di Trani vittima di un grave incidente in monopattino avvenuto lo scorso 13 marzo ad Andria. Ricoverato da giorni in ospedale in condizioni critiche, Mansi è deceduto nelle ultime ore a causa delle gravi lesioni riportate.

Secondo quanto ricostruito, il 37enne aveva forzato un posto di blocco della polizia locale e, durante la fuga, era finito contro alcune auto parcheggiate. L’impatto violento gli aveva causato un trauma cranico che si è rivelato fatale nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente le comunità di Trani e Andria, dove il giovane era molto conosciuto. Ancora da chiarire nel dettaglio le dinamiche che hanno portato all'incidente, ma sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti.