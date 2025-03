Angelo Branduardi in scena al Teatro Petruzzelli di Bari con "Il Cantico"

BARI - Il 24 maggio 2025, Angelo Branduardi porterà sul palco del prestigioso Teatro Petruzzelli di Bari uno spettacolo straordinario e coinvolgente: Il Cantico. Un evento unico che trasporterà il pubblico in un viaggio musicale e spirituale, ispirato alla vita e alle parole di San Francesco d’Assisi, figura emblematica di luce, povertà, letizia e poesia.

“Il Cantico” nasce dalla volontà di Branduardi di rendere omaggio al "Poverello di Assisi", un uomo che ha saputo incarnare con straordinaria modernità valori universali come la povertà, l’amore per la natura e la vita, e l’accoglienza. Come racconta lo stesso Branduardi, “La vita di San Francesco d’Assisi è quella di un uomo che diventa Santo… un uomo (e quindi un Santo) che sceglie la gioia di vivere, la raccomanda ai suoi discepoli, ama la povertà ‘mai disgiunta dalla letizia’… Francesco è oggi più che mai Santo, ma è anche grande poeta; amava cantare e lo faceva spesso, anche da solo… io ho provato a ridare voce alle sue parole perché si possa di nuovo cantarle.”

Il concerto, che sarà un vero e proprio viaggio nella musica e nella spiritualità, offrirà una rivisitazione degli scritti francescani, rivelando la profonda attualità dei temi che San Francesco affrontava: dalla povertà all'ecologia, dall’amore per la vita alla solidarietà universale. Le parole del santo si intrecceranno con la musica, creando un’atmosfera unica e coinvolgente che farà riflettere e commuovere.

Sul palco insieme al Maestro Branduardi ci sarà la sua storica band, composta da alcuni dei più talentuosi musicisti: Fabio Valdemarin alle tastiere, Nicola Oliva alle chitarre, Stefano Olivato al basso e Davide Ragazzoni alla batteria. Un’orchestra di suoni che accompagnerà il pubblico in un’esperienza sensoriale senza precedenti.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica, spiritualità e cultura, che unisce l’arte musicale alla riflessione su temi universali di pace, amore e speranza, nel segno di San Francesco.

I biglietti per l'evento sono disponibili su TicketOne. Non perdere questa occasione unica di vivere una serata di emozioni e musica in uno dei teatri più belli d’Italia!