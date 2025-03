Bari, 'Proteggiamoci con la sicurezza stradale!': accordo di partenariato con Città Metropolitana per il contrasto all'incidentalità stradale causata da alcol e droga

BARI - La giunta comunale e il consiglio metropolitano hanno approvato oggi l’accordo di partenariato tra Comune e Città Metropolitana di Bari per la realizzazione del progetto “Proteggiamoci con la sicurezza stradale!”, che prevede interventi integrati per la prevenzione e il contrasto all’incidentalità stradale legata all’abuso di alcol e droga. Il progetto è organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Mobilità sicura”, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la collaborazione di Anci e Upi, ed è finanziato con risorse Anci pari a 100mila euro e cofinanziamento della Città Metropolitana di 25mila euro. L’accordo avrà durata di quattordici mesi: per l’ottimale realizzazione delle attività previste dal protocollo si dispone la costituzione di una cabina di regia con decreto del sindaco metropolitano.“Polizia locale e Polizia metropolitana insieme con un unico obiettivo: potenziare ulteriormente l’azione di sensibilizzazione, rivolta soprattutto ai più giovani, sulle conseguenze della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, causa ancora di troppi incidenti gravi sulle nostre strade - commenta l’assessora alla Vivibilità del Comune di Bari Carla Palone -. Questo progetto rafforza la sinergia tra polizie stradali, che mettono in campo azioni finalizzate all’informazione e alla prevenzione, pilastri fondanti di un’attività realmente incisiva sulla sicurezza stradale. L’accordo consentirà al nostro Comando anche di dotarsi di strumenti tecnologici avanzati, per monitorare le strade più a rischio e a maggiore tasso di incidentalità, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti scorretti e prevenire tragedie”.“Rafforziamo la sinergia con la Polizia locale di Bari e con le Polizie locali che vogliano collaborare al fine di rendere ancora più incisivo e capillare il nostro operato - dichiara la comandante della Polizia metropolitana Maria Centrone -. Già dal 2024 abbiamo avviato campagne informative rivolte ai neopatentati e ai giovani, futuri automobilisti, incontrandoli nei luoghi più frequentati, a partire dalle scuole guida, per mostrare loro, attraverso simulazioni, come cambiano le condizioni di guida quando si è in stato di alterazione. Questo accordo rilancia ulteriormente le attività di prevenzione e sensibilizzazione, e parallelamente ci permette di acquistare tre nuovi etilometri di ultimissima generazione, maneggevoli, dotati di stampante e bluetooth, che renderanno più rapide le operazioni di controllo alla Polizia locale di Bari e a chi ne farà richiesta. Con questa strumentazione contiamo di potenziare la presenza nelle zone dell’area metropolitana dove c’è maggiore concentrazione di discoteche e locali, soprattutto sulla litoranea da Capitolo a Molfetta, passando per Santo Spirito e Giovinazzo, con l’obiettivo di dissuadere i giovani dall’adottare comportamenti insicuri e pericolosi alla guida”.Comune di Bari e Città Metropolitana di Bari si impegnano a collaborare attivamente, ciascuno per quanto di propria competenza, all’attuazione di interventi diretti sia all’esecuzione di controlli stradali, sia all’organizzazione di eventi formativi rivolti soprattutto alle fasce giovanili della popolazione metropolitana.In particolare, la Città Metropolitana provvederà:- all’esecuzione di minimo 10 controlli stradali, in orario serale/notturno, in prossimità dei luoghi di aggregazione giovanile sulla rete viaria metropolitana;- all’acquisto di 3 etilometri di ultima generazione, provvisti di stampante bluetooth e accessori vari, che saranno concessi in comodato a tempo indeterminato alla Polizia locale di Bari e ad altre Polizie locali che ne facciano richiesta;- all’organizzazione di almeno due eventi teorico-pratici diretti alla “formazione dei formatori”, ossia di giornate formative sulle tematiche della guida sicura e sugli effetti negativi sulla stessa provenienti dall’uso e abuso di alcool e stupefacenti, rivolto ai titolari e istruttori di scuola guida e ai docenti delle scuole medie inferiori e superiori che trattano la sicurezza stradale;- all’organizzazione di una campagna di informazione e sensibilizzazione, rivolta ai giovani neopatentati, basata sulle evidenze scientifiche, sui rischi legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. La realizzazione della campagna consisterà in un evento teorico-pratico itinerante, durante il quale giovani neopatentati avranno la possibilità di sperimentare, in area pubblica appositamente attrezzata, gli effetti della scienza fisica in relazione al variare della velocità, alla guida di un veicolo in condizioni alterate dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti, valutando la necessità di utilizzo dei dispositivi di sicurezza della vettura e del rispetto di tutte le norme previste dal vigente Codice della Strada, prevedendo il coinvolgimento di circa 200 giovani, tutti futuri conducenti.Il Comune provvederà:- all’esecuzione, da parte della Polizia locale, di minimo 30 controlli stradali, in orario serale/notturno, in prossimità dei luoghi di aggregazione giovanile e sulle arterie stradali a essi limitrofe, all’interno del territorio del Comune capoluogo, con specifico riferimento ai quartieri Umbertino, Murat, Borgo antico, Poggiofranco e alle arterie di collegamento principali;- all’organizzazione di campagne di informazione ed educazione alla promozione di comportamenti sicuri alla guida, rispetto ai rischi legati alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, destinati agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli istituti secondari superiori dell’area metropolitana di Bari.