Apricena, sparatoria dopo una lite: si costituisce il 48enne

APRICENA - Si è costituito l’uomo di 48 anni che ad Apricena, in provincia di Foggia, ha sparato contro il proprio figlio e il compagno della sua ex moglie al culmine di una lite.

Il 48enne è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma da fuoco. Durante l’interrogatorio, ha dichiarato di essere stato tamponato dal compagno dell’ex moglie, che si trovava in auto con suo figlio, e da un secondo veicolo, a bordo del quale viaggiavano gli altri due figli avuti con la donna.

"Ho sparato per aprirmi una via di fuga", avrebbe spiegato l’uomo agli inquirenti. I colpi sono stati esplosi all’interno di una stazione di servizio, in un episodio che ha seminato il panico tra i presenti.

Dopo aver tentato la fuga, il 48enne ha deciso di costituirsi alle autorità. Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti per accertare eventuali ulteriori responsabilità.