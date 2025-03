Noicattaro, il Falò di San Giuseppe apre le celebrazioni dei Rituali nojani del fuoco

NOICATTARO - Ilprendono il via i, un appuntamento atteso che unisce tradizione, cultura e legami tra popoli attraverso il simbolismo del fuoco. L’evento, organizzato dall’e da, in collaborazione con la, quest’anno si arricchisce di un gemellaggio con le comunità

Il Falò di San Giuseppe e la festa albanese "Dita e Verës"

Sabato 15 marzo si celebra il tradizionale Falò di San Giuseppe, tra riti, spettacoli e sapori, in concomitanza con lo "Ziarret e Dites te Verës", la festa nazionale albanese che celebra l’arrivo della primavera. Per l’occasione, saranno accesi tre fuochi in suggestivi punti del centro storico:

Via Madre Chiesa

Largo Sacro Cuore

Largo Pagano

Alle 18:30 avrà luogo l’accensione e la benedizione del primo fuoco in via Madre Chiesa, alla presenza del sindaco Raimondo Innamorato e di due ragazzi in abiti tradizionali nojani e albanesi.

Un programma ricco di eventi e cultura

18:45, Largo Sacro Cuore : laboratorio per bambini “Racconti Shqiptare e in lingua italiana”

: laboratorio per bambini Chiesa Madre : mostra “Storia, tradizioni e fotografie dell’Albania e dei Balcani” , con un approfondimento sulla tradizione nojana dei fuochi

: mostra , con un approfondimento sulla 19:30, Largo Pagano : spettacolo di danza tradizionale

: spettacolo di Via Madre Chiesa: concerto del Duo Moonlight e degli artisti albanesi Meli Hajderaj (voce) ed Ekland Hasa (tastiera)

Non mancherà l’offerta gastronomica, che proporrà sapori locali e piatti tipici albanesi, creando un ponte tra le due culture.

Gli appuntamenti di aprile e maggio

I Rituali nojani del fuoco proseguiranno ad aprile con i Fuochi Pasquali:

17 aprile : accensione del Grande Fuoco , a cura della Confraternita di Santa Maria della Lama

: accensione del , a cura della 18 aprile: accensione dei piccoli fuochi nei vicoli del centro storico

A maggio, il circuito culturale si allargherà alla comunità di Siviglia, che parteciperà a un secondo gemellaggio con Noicattaro, rafforzando il legame tra le tradizioni legate al fuoco.

Un riconoscimento regionale e un progetto di valorizzazione

L’evento gode del patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Noicattaro ed è inserito nel Registro regionale dei rituali festivi legati al fuoco, istituito nel 2019. Inoltre, è parte di un protocollo di collaborazione con le città di Corato e Toritto, per la valorizzazione del patrimonio culturale territoriale.

Tutte le iniziative sono a ingresso libero. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.ritualinojani.it.

