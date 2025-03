Apulia Destination Wedding: a Lecce wedding planner internazionali, l’eccellenza del settore

LECCE - Da venerdì 21 a domenica 23 marzo, a Lecce, si svolgerà “Apulia Destination Wedding”, evento internazionale dedicato alla Wedding Destination, ideato da Salento Class Collection in collaborazione con Tiziana Corvaglia, che prevede la realizzazione di workshop, site inspection, visite guidate, cooking class, esperienze e incontri B2B, con la presenza di 15 wedding planner provenienti da tutta Europa e 30 seller locali.Patrocinata dal Comune di Lecce e realizzata grazie all’azione di Puglia Promozione della Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso Pubblico Poc Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8, la manifestazione, unendo eleganza, tradizione e unicità, ha l’obiettivo di promuovere la Puglia come destinazione di eccellenza per matrimoni esclusivi. Il Tacco d’Italia si presenta infatti come un connubio di storie e folclore, un mix di paesaggi marini e distese di macchia mediterranea, un legame indissolubile tra sapori e architettura dove passato e presente si fondono e dove vivere lentamente permette di cogliere e conservare ogni istante. Da diverso tempo la Puglia è infatti diventata meta di migliaia di turisti, anche regnanti, artisti e personaggi di caratura internazionale, che vengono qui per celebrare il loro matrimonio, rendendo celebre questo territorio e contribuendo alla crescita della sua economia.Le tre giornate di “Apulia Destination Wedding” saranno presentate in conferenza stampa nell’ex convento degli Agostiniani di Lecce martedì 18 marzo alle 11. All’evento di presentazione parteciperanno Adriana Poli Bortone, Sindaco della città di Lecce, Ottavia Grassi, responsabile Prodotto Turistico di Aret Pugliapromozione. Pierangelo Metrangolo, ceo di Salento Class e co- founder di Apulia Destination Wedding, Tiziana Corvaglia, co-founder di Apulia Destination Wedding.Inoltre venerdì 21 marzo, alle 15.30, presso la sala convegni del Must di Lecce si terrà il workshop aperto agli operatori del settore, “Le tendenze internazionali del Wedding Destination”, durante il quale Pierangelo Metrangolo racconterà come è nato il progetto Apulia Destination Wedding, seguito poi da Giulia Molinari, presidente dell’Associazione Wedding Planner Puglia, da Alessandro Baccaro, general manager di Masseria San Giovanni ed event director di Epoca Collection, e da Giusy d’Ambrosio Wedding Planner e vice presidente di Puglia Wedding Production Association, che spiegheranno rispettivamente le tendenze internazionali del mercato e gli sviluppi e le prospettive del settore wedding della nostra regione. Antonio Marzano, direttore della rivista DomaniMiSposo e presidente di Pwpa, Puglia Wedding Production Association modererà l’incontro.