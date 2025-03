Apulia Industry Days: “La Puglia che produce” – Strategie per il futuro della filiera audiovisiva

BARI - Nell’ambito delle giornate “Apulia Industry Days” organizzate da Apulia Film Commission, domani, mercoledì 26 marzo, alle ore 10 presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari, si terrà il panel intitolato “La Puglia che produce – Strumenti e strategie a supporto della filiera audiovisiva”.

L’incontro, strutturato come una tavola rotonda, coinvolgerà rappresentanti istituzionali della Regione Puglia e delle principali agenzie regionali, tra cui ARTI, ARET/Pugliapromozione, PugliaCulture e Apulia Film Commission, oltre alle Associazioni di Categoria del settore. L’obiettivo è presentare programmi, progetti e opportunità di sostegno per le PMI pugliesi operanti nell’industria audiovisiva, con particolare attenzione alla crescita e alla valorizzazione delle produzioni locali.

Gli interventi e i temi del panel

Tra i relatori previsti spiccano nomi di rilievo istituzionale e del mondo del cinema e dell’audiovisivo:

Michele Emiliano , Presidente della Regione Puglia

Alessandro Delli Noci , Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Digitale e Politiche Giovanili

Donato Pentassuglia , Assessore all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idraulica

Francesco Paolicelli , Presidente della IV Commissione regionale Sviluppo Economico

Luciana Di Bisceglie , Presidente della Camera di Commercio di Bari

Anna Maria Tosto , Presidente di Apulia Film Commission

Paolo Ponzio , Presidente di Puglia Culture

Francesco Cupertino , Consigliere d’Amministrazione ARTI

Luca Scandale , Direttore Generale di Pugliapromozione

Antonio Parente , Direttore Generale di Apulia Film Commission

Corrado Azzolini , Presidente nazionale del settore Cinema e Audiovisivo di Confartigianato

Ivan D’Ambrosio , Presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Puglia

Dario Di Mella, rappresentante del Comparto Audiovisivo e Cinema Auto organizzato

A moderare il dibattito sarà Leonardo Paulillo, avvocato dello spettacolo e Segretario Generale di Audiovisivo Italiae.

Focus su crescita, innovazione e internazionalizzazione

L’incontro sarà un’occasione per approfondire le sfide e opportunità per il settore audiovisivo pugliese, in un contesto globale in continua evoluzione. La discussione si concentrerà su temi cruciali come:

Il consolidamento finanziario e il potenziamento delle imprese pugliesi del settore audiovisivo

L’integrazione tra le produzioni nazionali ed estere e il tessuto imprenditoriale locale

L’importanza della formazione professionale per nuove competenze nel settore

Le nuove tecnologie , tra cui l’Intelligenza Artificiale, e il loro impatto sulle produzioni

La partecipazione ai mercati internazionali per favorire l’espansione delle produzioni pugliesi

Una Puglia che produce, una Puglia che crea bellezza

L’evento vuole sottolineare come la Puglia non debba essere vista solo come un “serbatoio” per ottenere fondi regionali, ma come una realtà autonoma e creativa, capace di produrre contenuti originali e di attrarre investimenti. Confronto, collaborazione e strategie di sviluppo saranno i pilastri su cui costruire il futuro del settore.

Grazie all’impegno delle istituzioni e delle associazioni di categoria, la filiera audiovisiva pugliese potrà consolidarsi ulteriormente, trasformando la creatività locale in un motore di crescita economica e culturale.