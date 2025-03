Aradeo, 48enne accoltellato all’addome: grave in ospedale. Fermato un 25enne nordafricano

LECCE - Mattinata di violenza ad, in provincia di Lecce, dove un uomo di 48 anni è stato accoltellato all’addome e si trova ora in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta ieri, nella zona 167 del comune salentino, e la vittima è stata immediatamente trasportata in codice rosso all’ospedaledi Lecce, dove è attualmente ricoverata.

Secondo quanto ricostruito dalle prime indagini, il presunto responsabile sarebbe un giovane di 25 anni di origini nordafricane, irregolare sul territorio italiano. A quanto si apprende, il giovane si trovava davanti alla porta dell’abitazione del 48enne, dove stava dormendo.

Per motivi ancora in fase di accertamento, sarebbe scoppiata una lite tra i due, culminata con l'accoltellamento. L’aggressore avrebbe inferto due colpi all’addome della vittima, per poi essere fermato poco dopo dai carabinieri intervenuti sul posto. Il 25enne è stato condotto in caserma per essere ascoltato dagli inquirenti e chiarire la dinamica dell’accaduto.

Le indagini sono in corso per fare piena luce sui fatti e capire il movente dell’aggressione.